Trabajadores de Dianca denuncian que fueron amenazados de ser demandados

Credito: Fotografía cortesía de trabajadores de Dianca

20-12-22.-Trabajadores de la empresa Diques y Astilleros Nacionales DIANCA han hecho llegar a la redacción de La Izquierda Diario una denuncia en que la directiva de la empresa pretende demandarlos por la lucha que llevan adelante recurriendo a artilugios como el supuesto de que hubiesen causados "daños psicológicos" a la administradora de la empresa.



Una situación grotesca, dicen los trabajadores, como si la empresa no hubiese causado los peores daños a la masa obrera con el incumplimiento de sus derechos laborales con sus salarios de hambre y el incumplimiento de la contratación colectiva. Un mundo al revés.



Denuncia



Después del esfuerzo de los trabajadores de Dianca, ante la irresponsabilidad patronal de no cumplir con los derechos contractuales, la directiva sindical, asumiendo el mandato de los trabajadores que jugaron un papel preponderante de presión con su movilización y lucha, consiguió que el Presidente de Dianca accediera a cumplir medianamente con una pequeña parte de las innumerables deudas que tienen el astillero naval con sus trabajadores.



Ahora en su impotencia de no querer aceptar que le asiste la razón a la masa obrera, el administrador de la empresa Dianca supuestamente amenaza con demandar a la dirigencia sindical. Por ello es oportuno formularle a la patronal las siguientes interrogantes: ¿por qué es la demanda?, ¿es un delito que el sindicato asuma la responsabilidad de defender a sus compañeros de clase?, ¿es un delito asumir el derecho constitucional de la protesta?, ¿es un delito defender los bienes del Estado, que son del pueblo, ante el desguace de la empresa?



Así como una serie de irregularidad que a las narices de los trabajadores ocurren, la masa obrera quiere saber cuáles son los elementos en que se apoya el administrador para supuestamente demandar a la clase trabajadora. Sindicato son todos sus trabajadores, los mismos le dieron sus votos al elegir a la directiva sindical para que asumieran la verdadera defensas de sus derechos fundamentales.



Ahora la parte supuestamente demandada son los trabajadores por exigir el cumplimiento de sus derechos tales como: bono de producción, aumentó de sueldo, cancelación de dotación de uniformes, mejoramiento de las condiciones laborales (equipamiento de la ambulancia, carro bomba, dotación y remodelación del dispensario médico, medicinas para todo el personal activos y pasivos), H.C.M. respeto a los méritos de los obreros y la antigüedad. Si por eso demandarán tendrán que hacerlo con todos los trabajadores de las empresas estatales, ya no escapa ninguna empresa los incumplimientos de los derechos de los trabajadores.



Dianca utiliza la ley de violencia contra la mujer para chantajear



Información de última hora de los trabajadores: la administradora de la empresa ahora dice que tiene daños psicológicos. Lo que es completamente falso. Pero los trabajadores se preguntan, ¿y todo el daño que ella nos ha causado desde hace 4 años? Supuestamente, de acuerdo a los trabajaores, su esposo tiene una empresa contratista de reparación de grúa y montacargas, y aprovechándose de esto, le hace servicio a Dianca y pasa facturas, con altos valores de más de 2000$ dólares, desangrando a la empresa. ¿Qué les parece?, ¿esto no es un delito? ¡Los trabajadores en su rabia drenan sus verdades ante tanta corrupción!

