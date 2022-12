Carabobo: trabajadores de Dianca salen a la calle en Puerto Cabello exigiendo sus derechos laborales

Trabajadores de Dianca en la calle por sus derechos laborales Credito: La Izquierda Diario

13 de diciembre de 2022.- Este 12 de diciembre en horas de la mañana los trabajadores de la empresa Diques y Astilleros Nacionales DIANCA, cansados de no tener respuesta a sus reclamos, decidieron marchar desde el astillero naval tomando parte de la autopista Puerto Cabello - Valencia y concentrándose en el Distribuidor El Cangrejo, en el municipio de Puerto Cabello.



Los trabajadores están en su lucha, incluyendo paros de brazos caídos, desde el 15 de noviembre porque no se respetan sus derechos laborales, por el amedrentamiento y contra la gestión de la actual gerencia del astillero naval. Reclaman el pago de las utilidades, bono de producción, además denuncian que hay semanas de trabajos realizados y trabajos por fuera de tiempo que tampoco se las pagan, y no se les entregan la dotación de uniformes y equipos de trabajo adecuados. Y para los jubilados es peor, pues desde la empresa alegan que no es obligatorio ciertos beneficios de los activos, como si no hubiesen sido para del astillero naval toda su vida como trabajadores.



Entre las condiciones laborales también exigen el equipamiento de las ambulancias en la empresa, el carro bomba, dotación y remodelación al dispensario médico, medicinas para todo el personal activos y pasivos, por el HCM, respeto a la antigüedad de los trabajadores.



Antes de marchar, los trabajadores en su protesta recorrieron las instalaciones del astillero para sumar más trabajadores por el fuerte descontento. Es que en nada han terminado las reuniones que realizan con los representantes de la empresa, la comisión de la Asamblea Nacional, todo terminan en falsas promesas que nunca cumplen. Mientras tanto los trabajadores siguen en mengua en una situación donde lo poco que reciben desaparece por las constantes devaluaciones del bolívar y la inflación.



Los trabajadores manifiestan que “la Asamblea Nacional inconsecuente con las demandas nos ha dejado esperando en dos oportunidades. Ese sector, su función es de supervisar, contralor, gestionar, ante los organismos competentes para buscar la solución, los recursos, ha actuado con indiferencia dejando en evidente su poco interés de darle repuestas a esta crisis provocada por ineficiencia y corrupción, a pesar de las irregularidades que se le ha hecho saber. Su comportamiento e indiferencia en este conflicto laboral hasta ahora se ha convertido en cómplice.” Aseguran los trabajadores que están cansados de tanta negligencia y malas políticas, “prácticamente estamos tercerizados”, denuncian.



Además, revelan que operan empresas contratistas que realizan trabajos tercerizados y sin control, así como irregularidades como la existencia de contrabando de gasoil y un saqueo del que es objeto la industria naval DIANCA en cuanto a la venta de partes como si fueran chatarras. Por eso también exigen la renuncia del presidente de la empresa el contralmirante Luis Enrique Castillo, y así lo hicieron sentir en la protesta de este lunes con carteles donde se lee "Fuera Pinocho, no te queremos".



DIANCA es una de las empresas más importantes del país y cuenta con al menos 110 años de existencia. Entre sus múltiples labores se encuentra la construcción y reparación de embarcaciones y estructuras navales de la marina mercante.



Frente a esta burla que son objeto los trabajadores de DIANCA, deben mantenerse firme en su lucha. Rodear de solidaridad esta lucha es fundamental para los trabajadores de la región y el país. De triunfar los trabajadores de una de las industrias importantes, se transformará en un empuje para las luchas que se vienen desarrollando por el salario igual a la canasta básica y demás derechos laborales.