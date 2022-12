(VIDEO) Trabajadores de antigua Pirelli protestan en los portones de la empresa reclamando sus derechos

08-12-22.-Trabajadores de Andinos Pneus de Venezuela, antigua Pirelli, ubicada en Carabobo, se apostaron este martes 6 de diciembre en las puertas de la fábrica de neumáticos y salieron a las calles para exigir pagos de prestaciones, discusión del contrato colectivo y demandas salariales.Los trabajadores han salido a protestar exigiendo el inmediato pago de utilidades y demás derechos que les corresponden. Normalmente declaran que recibían el depósito de las prestaciones antes del 15 de noviembre, pero han pasado los días y el dinero no se refleja en sus cuentas, quedando los trabajadores en total incertidumbre. El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Luis Alberto Álvarez, denuncia que “a esta fecha no tenemos respuesta si le darán juguetes a nuestros hijos”, y que con el salario mínimo que reciben no les alcanza para llevar el sustento a su mesa ni un día.Los trabajadores declaran que no les han pagado las prestaciones sociales a trabajadores que se “fueron” de la empresa hace más de seis meses cuando fueron suspendidos. “No han dado prestaciones sociales a trabajadores que se fueron hace 6 meses y el poco dinero que les corresponde ha perdido su valor”, detalló el representante sindical. Además, declaran que todos los trabajadores exigen que se detengan las suspensiones y la reactivación de aquellos que se encuentren en esta condición.Además, denuncia que ya cumplieron 5 años con el contrato colectivo vencido y sin esperanzas de una nueva discusión, siendo que ninguna de las cláusulas del viejo contrato se cumple. Los trabajadores pelean para que se dé cumplimiento del conjunto de todos sus derechos laborales y socioeconómicos, entre ellos también la reactivación del comedor y la prestación del servicio de transporte para todos. “No nos están dando las dotaciones y tampoco las vacaciones. No nos dejaremos quitar el comedor y el transporte”, enfatiza el dirigente sindical.También los trabajadores hacen público que hay una falta de inversión de manera intencionada por parte del patrono, lo que está llevando a la empresa a una situación crítica. Así, detallan que en la empresa solo han fabricado 57.970 cauchos en lo que va de año, de 100 mil que se producían mensualmente, lo que se traduce a 4 % de la producción.“Las 450 personas que integran la nómina de la planta están pasando muchas penurias” denuncian los trabajadores frente a una situación que ya es insostenible. La violación de los derechos laborales se ha transformado en moneda común frente a un gobierno nacional que condena a los trabajadores a salarios de hambre abriendo la vía para que todos los sectores de la empresa privada hagan lo que les venga en gana en las empresas en medio de todo un despotismo patronal.Se acercan las fiestas decembrinas y no tienen qué llevarles a sus hijos con los ya salarios miserables y ahora ni siquiera las utilidades les están pagando. Los trabajadores de Andinos Pneus declaran que se mantendrán en la protesta, saliendo a las calles para visibilizar su lucha, pues la situación de penurias y la miseria ya es insoportable.