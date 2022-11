(VIDEO) Jubilados protestaron con una pancarta gigante frente al MP en Caracas para exigir aumento de sus pensiones

25-11-22.-Un grupo de jubilados y pensionados del sector público protestó este jueves en las afueras de la sede del Ministerio Público en Caracas. En medio de la protesta desplegaron una pancarta gigante de 30 metros de largo.La exigencia de este grupo de jubilados era para que el Ejecutivo Nacional eleve su ingreso por concepto de pensión a un monto que, por lo menos, pueda cubrir el costo de la canasta alimentaria. Recordaron que el ingreso por concepto de pensión apenas es de 130 bolívares al mes, equivalente a 12.70 dólares, al valor de la tasa del Banco Central de Venezuela este jueves 24 de noviembre.Una de las manifestantes reclamó que los funcionarios que custodian la Fiscalía intentaron quitarlos de la fachada. Dijo que, a pesar de ser funcionaria activa del Ministerio de Educación, está consciente que en cualquier momento llegará su jubilación."Tengo que ser consciente que también voy para allá, que voy a ser jubilada. Es más, si con el sueldo de activa no me alcanza, con el de jubilada menos (…) No me da la gana de morirme de hambre", exclamó.De acuerdo con reporte de octubre de 2022 del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), es valor de la cesta básica alcanzaba los 460 dólares.Con información de Radio Fe y Alegría y Tal Cual