(VIDEO) "Nos tratan como si fuéramos material de desecho", denuncian jubilados del BCV al protestar por sus derechos este 17Nov

19-11-22.-Este jueves 17 de noviembre, jubilados del Banco Central de Venezuela se reunieron en la Plaza de la Moneda de Caracas, para manifestar su descontento y exigir nuevamente reivindicaciones salariales.«Nos tratan como si fuéramos material de desecho«, denunció América de Schwarts, presidenta de la Asociación de Jubilados del BCV a los medios de comunicación al explicar que tienen prohibido pisar la sede del banco y que desde hace 4 años las autoridades no les responden la correspondencia.«En 4 años, específicamente desde el 2018 con un pretexto u otro, no nos responden ninguna correspondencia, muchos de nuestros beneficios han sido vulnerados, no hay una autoridad que nos dé la cara, que nos conteste tan solo una carta. El contexto de pandemia fue muy bueno para prohibirnos la entrada al banco», manifestó en medio de su reclamo.Solicitó que sus exigencias sean escuchadas «todos los que hoy en día son jubilados» trabajaron para crear lo que es el banco hoy en día.«Nosotros hicimos este banco, todos los que hoy en día somos jubilados, trabajamos y pusimos algo, un granito de arena, siempre se trabajó», dijo Schwarts.Entre las pancartas de los jubilados se podían leer mensajes como «que conteste nuestras cartas y demuestre humildad para estos pensionados que tienen integridad» y también «Calitxto nos olvidó, Virgen de Chiquinquirá. Un milagro pido yo y que se produzca ya».Textos que señalan al presidente del BCV, Calixto Ortega, designado hace 4 años por la administración de Maduro.Fuente: El Impulso y VPItv