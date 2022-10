(VIDEO) Trabajadores protestaron este 26 de octubre contra pago fraccionado de aguinaldos y por salario igual canasta básica

27-10-22.-Este 26 de octubre trabajadores universitarios, del sector público y jubilados se concentraron frente a la Fiscalía (Parque Carabobo) y luego marcharon hasta las oficinas de la OPSU en Caracas. Protestan por el pago fraccionado de los aguinaldos, la aplicación del instructivo Onapre y el incumplimiento de la contratación colectiva, así como contra los despidos y por libertad a los trabajadores presos.A media mañana los trabajadores y las trabajadoras se fueron concentrando en la plaza Parque Carabobo frente al Ministerio Público para dar inicio a la protesta programada para este miércoles como parte de las distintas acciones que están planificadas y que continuarán este mes de noviembre. Iniciaron cortando el paso vehicular frente la Fiscalía tal como lo hicieron también durante todo su recorrido por la avenida Universidad, pasando por el Ministerio de Educación Superior, hasta llegar a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).Los trabajadores denuncian que aún se les adeuda una fracción de los bonos vacacionales –para personal activo y jubilado–, de uniformes y calzado y del bono de recreación para los jubilados. Ahora se suma el descontento por los pagos fraccionados de aguinaldos.“Estamos en la calle por el irrespeto a nuestra contratación colectiva. Queremos que nuestros aguinaldos sean pagados todos completos, no por parte porque eso se desvaloriza. El dólar sube y nuestros aguinaldos cada día valen menos”, declaraba una docente jubilada.Pero los trabajadores también reclamaron por la libertad de los trabajadores presos y contra todas las políticas que criminalizan las protestas, como parte de la arremetida patronal y gubernamental para hacer callar los reclamos de los trabajadores y trabajadoras en el país.Así mismo denunciaron los despidos que se están llevando adelante por el hecho de protestar y reclamar derechos tal como acontece contra el dirigente sindical de Supra Caracas Jesús Nazareth, quién venía encabezando la lucha de los trabajadores de la empresa por sus demandas salariales y contra el Instructivo de la Onapre, y Javier Varela, de Café Fama de América. Varela venía contribuyendo a organizar la reactivación del sindicato de los trabajadores de Fama de América, además de denunciar las pésimas condiciones en las que tienen que realizar sus labores diarias. Así muchos despidos más.Durante el recorrido por las calles los trabajadores gritaban “No quiero bono, no quiero CLAP, quiero sueldo para vivir con dignidad”. También solicitaron la homologación del sueldo a la canasta básica y que se indexe de acuerdo a la inflación, que para septiembre se ubicó en 357,68 dólares mientras el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares.Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, reiteró que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) “no existe, pero se sigue aplicando”, y denunció que al bono de fin de año “le están aplicando el instructivo”, en el mismo sentido se expresaron otros dirigentes sindicales.Al llegar a la OPSU los trabajadores y las trabajadoras se encontraron con la sede cerrada. Pero al poco tiempo fueron recibidos por un representante de la OPSU a quién se le hizo entrada de una carta con todos los planteamientos. "Exigimos pago de la deuda de salario, pago de retenciones y aportes, pago completo en noviembre del bono decembrino, reunión con las organizaciones sindicales y gremiales legítimas e independientes", se lee en el documento.A los trabajadores se les propuso que una comisión subiera a dialogar, pero los trabajadores respondieron que siempre sucedía lo mismo, reuniones y reuniones pero que no se planteaban soluciones reales a los problemas. En consecuencia, los trabajadores expusieron sus reclamos, declarando que las organizaciones sindicales y los trabajadores “seguiremos en la calle”.Además de los diversos sindicatos que representan a los trabajadores universitarios como Sinatra-UCV, del Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv), de los administrativos como Apufac y de la Asociación de Profesores de la UCV, se encontraban también de otros gremios del sector salud, magisterio, así como de pensionados y jubilados.Participaron también trabajadores de movimientos sindicales como Coalición Sindical, el FNLCT, la corriente sindical Ccura y organizaciones de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad (PSL), la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros. Nuevas acciones de calle se preparan para las primeras semanas de noviembre contra las políticas antiobreras y antipopulares del Gobierno de Maduro.