Trabajadores de Anzoátegui exigieron mejoras laborales con una “marcha fúnebre”

Credito: RFA

19-10-22.-Con una “macha fúnebre”, un centenar de trabajadores activos, jubilados y pensionados de la gobernación de Anzoátegui protestaron este martes 18 de octubre. El objetivo era exigir mejoras laborales.



El punto de partida fue la plaza Bombón de Barcelona. Desde allí, los manifestantes caminaron y cargaron una urna simbólica hasta las afueras de la gobernación donde reclamaron los derechos que, aseguran, les fueron arrebatados.



“En esta urna yacen las propuestas de solución que no son respondidas por estos irresponsables. Es de cartón, que es el tipo de urna que este gobernador nos da cuando se nos muere un familiar y que tienen un depósito en la alcaldía de Barcelona”, expresó Virgilio Heredia.



Esta no es la primera protesta que hacen los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la gobernación de Anzoátegui.



El coordinador de los jubilados y pensionados del ejecutivo regional agregó que la protesta es contra la “actitud inhumana” con la que son atendidos cuando reclaman al derecho de contar con un servicio funerario digno. El mismo está establecido en la convención colectiva.



“Es una manifestación que sale de nuestras almas porque hemos visto muchos casos de compañeros que pasan horas, e incluso días, con sus familiares fallecidos en la morgue, mientras deben esperar o mendigar un féretro en cualquier institución. Incluso algunos se nos pudren en el camino porque contratan empresas dudosas que preparan mal los cadáveres”, agregó.



Heredia lamentó la actitud “indolente e irresponsable” que reciben de parte del ejecutivo regional al no respetarle los derechos adquiridos desde hace años.



Igualmente destacó que la protesta era para exigir el pago del bono recreativo y que “nos den las bolsas de comida que nos corresponden mensualmente. Además que nos devuelvan las primas que nos fueron quitadas. Aunque nos ignoren, seguiremos en las calles reclamando lo que nos corresponde”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 296 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/trabajadores-de-anzoategui-exigieron-mejoras-laborales-con-una-marcha-funebre/)