Trabajadores de Coca Cola Femsa: “Quieren cambiarnos bonos por salarios y no lo vamos a permitir”

06-10-22.-Trabajadores de Coca Cola Femsa en Ciudad Guayana exigen a la empresa cumplir con el aumento de salario y bono de alimentación acordado en el 2021. En ese año, la empresa y el sindicato de trabajadores firmaron un acuerdo salarial que establecía aumentos de 25 % cada dos meses. El trato fue homologado ante la Inspectoría en Puerto Ordaz, sin embargo, la empresa no ha cumplido, y ahora propone sustituir todo por bonos, tal como propone Fedecámaras en su propuesta de Ley como mecanismo de pago en todo el sector privado.



Los trabajadores denuncian el incumplimiento del acuerdo, cuando ahora la empresa quiere imponer el pago vía bonos. Así, el secretario de organización del sindicato de Coca Cola Femsa, Ovidio Pérez, actuando como portavoz declara que en las distribuidoras de San Félix y Ciudad Bolívar se mantiene en asamblea permanente con el fin de hacer presión y se cumpla con el incremento de salario de manera directa. “Quieren cambiarnos bonos por salarios y no lo vamos a permitir”, denuncia el dirigente sindical.



Los trabajadores declaran que desde el año 2021, los trabajadores no han recibido salarios y que, en su lugar, la empresa “quiere dar un bono para el personal de que no son fuerza de venta de 50 dólares y para los que son fuerza de venta uno de 25 dólares… bono que no significa nada”. Y denuncian que “Ellos lo quieren canjear por salario y no queremos eso. Exigimos respeto a lo que se firmó”.



También los trabajadores denuncian que, además del incumplimiento de pagos, la emisión de los bonos ofrecidos será efectuada a quienes firmen una renuncia al incremento salarial acordado ante la Inspectoría del Trabajo el año pasado. Es una arremetida patronal, imponiendo las peores normas salariales, con pagos en bonos que no inciden en prestaciones ni vacaciones y otros derechos, y que son discrecionales.



Ante el descontento, han decidido reunirse diariamente en asambleas extraordinarias desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. La empresa amenaza con descontar horas de trabajo por el tiempo que ocupan para hacer las asambleas, “cuando nosotros llegamos y estamos adentro y trabajajando” afirman los trabajadores. Este jueves 6 de octubre se realizará una mesa técnica en Caracas y el 11 de octubre se realizará otra en Ciudad Bolívar.



En total son 108 trabajadores que se encuentran en esta situación exigiendo lo acordado. Los trabajadores aseguraron que mantendrán las asambleas dentro de la empresa hasta que se honren los compromisos salariales. Si se impone en estas plantas, será un camino abierto para que la patronal de Coca Cola lo impongan a nivel nacional.



Lo que se busca imponer a los trabajadores de Coca Cola Femsa no es más que la propuesta de “ley de emergencia laboral” que hace el presidente de Fedecámaras Jorge Roig en la mesa tripartita que se ha reunido con burocracias sindicales y del gobierno de Maduro, con representantes de la OIT, todo para reducir sus costos y aumentar sus ganancias a costa de la mayor explotación laboral y ataque al salario.



Lo que propone Fedecámaras con su proyecto de Ley es establecer un marco “regulatorio especial" que permita la remuneración a través de bonos, y así hacer pagos que no incidan en las prestaciones sociales, vacaciones, caja de ahorro y demás derechos vinculados al salario, y garantizarse sus ganancias, en base a toda una mano de obra sin derechos pagándole como cuando no existía ninguna Ley laboral en el país.



Un mecanismo que ya vienen implementando prácticamente todas las empresas del sector privado, y es lo que se busca imponer en Coca Cola Femsa, cuando en dicha empresa ya se había realizado un acuerdo en el 2021. El cambio de la política de la empresa está basada en los acuerdos tripartitos que buscan imponerse a nivel nacional y establecer otro acuerdo en base a lo que propone Fedecámaras, en el marco de toda la política antiobrera del gobierno de Maduro y los empresarios.

