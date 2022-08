FNLCT: TSJ declara "guerra jurídica” contra derechos salariales del pueblo trabajador

Protestas clase trabajadora Credito: TP

26-08-22.-Ante la polémica sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este miércoles 24 de agosto, donde declara inadmisible la demanda ejercida contra un «supuesto» acto de la la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) aseguró que se trata de «una declaración política agresiva contra el derecho de la clase trabajadora a defenderse judicialmente».



A través de su cuenta oficial en redes sociales, el FNLCT expresó que «no sorprende la sentencia en favor del Gobierno, pero sí la aberración de negar existencia del instructivo que impone reducción y hasta eliminación de primas, bonos y otros conceptos escamoteando derechos contractuales del personal que labora en el sector público».



«De esta afirmación puede inferirse que estamos ante una «guerra jurídica» o «lawfare» contra el derecho de las y los trabajadores venezolanos a un salario digno», explicó la organización sindical clasista.



«Sin cuidar las formas, el TSJ se pronuncia no como una instancia del Poder Judicial sino como un instrumento de la cúpula del Gobierno-Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)», agregó



Para el FNLCT «la máxima aberración jurídica cometida por ese instrumento del Ejecutivo Nacional llamado TSJ, es que decida sancionar y criminalizar a los demandantes. Conclusión: para las y los trabajadores no hay Estado de derecho sino estado de indefensión».



La organización reiteró que «ante el abuso y la ilegalidad del Estado» la respuesta de las y los trabajadores debe ser la movilización y la lucha unitaria. Solo la amplia unidad combativa de la clase trabajadora podrá torcer el brazo del gobierno antiobrero y su política neoliberal que destruye derechos ¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!”.



El FNLCT también recordó que todavía se espera decisión del TSJ con respecto a otra demanda de nulidad (en Sala Político Administrativa) y un recurso de amparo (en Sala Constitucional).



“Al condenar la decisión anunciada ayer, exigimos no corran la misma suerte esos recursos pendientes”, advirtió la plataforma clasista.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2022/08/25/tsj-declara-guerra-juridica-contra-derechos-salariales-del-pueblo-trabajador/)