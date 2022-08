Trabajadores del sector público anuncian más protestas: concentración en Min-Educación y marcha al TSJ

Credito: CP

18-08-22.-El próximo martes 23 de agosto se movilizarán en el centro de Caracas, informó Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV



Aunque el gobierno cedió y va a pagar el bono vacacional completo y no fraccionado, lo cierto es que la cancelación va a ser con base en el salario de diciembre de 2021, y la razón es la vigencia del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).



Varios recursos han introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los trabajadores del sector público para que se derogue el instrumento. Hasta ahora no han recibido respuesta, pero van a insistir hasta lograr que les contesten, como lo confirmó este miércoles Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV).



El instructivo Onapre debe ser eliminado, sentenció Sánchez. “A los magistrados del TSJ les decimos: sabemos que ya se fueron de vacaciones, pero en lo que vengan, estamos preparando la gran marcha al TSJ, porque ustedes tienen que restituir el estado de derecho. El estado de derecho es preservar los elementos de la Constitución”.



Según dijo, “la Onapre no solamente te roba los salarios, las vacaciones, los aguinaldos, las prestaciones sociales; es que además se apropia de fondos de terceros que no son de ellos. Los trabajadores pagan por concepto de caja de ahorros y los aportes a los sindicatos, y desde el mes de septiembre del año pasado lo tienen represado. Eso es apropiación indebida de fondos de terceros, y tiene que ser cancelado”.



El próximo martes 23 de agosto los universitarios y los maestros protestarán en el centro de Caracas “para ir al TSJ a dejar un documento e ir a la Onapre”, confirmó Sánchez.

