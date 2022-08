(VIDEO) FNLCT: Firma ilegal de Acta Convenio encierra despido indirecto de miles de trabajadores universitarios

12-08-22.-“El Acta Convenio suscrita el 2 de agosto, entre la Federación de Trabajadores Universitarios (FTUV) y el Ministerio de Educación Universitaria (MPPEU), con aval del Ministerio del Trabajo, para retener y fraccionar el bono vacacional al personal activo de las universidades y el bono recreacional para el personal jubilado, es ilegal y constituye una indebida retención del salario, por tanto un despido indirecto y masivo de miles de trabajadores según la ley»,indicó el jurista y docente Alejandro Linares, del Colectivo de Abogados Laboralistas Pedro Ortega Díaz e integrante del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora“De acuerdo a la legislación vigente, el bono vacacional tiene carácter salarial y el salario es inembargabable. Esa desmejora sin precedentes es una manera de presionar a las y los trabajadores al servicio de la educación universitaria para que renuncien a sus cargos. Se trata, repetimos, de un despido indirecto porque también la ley señala que si el patrono desmejora las condiciones del trabajador se está en presencia de un despido indirecto”, resaltó Linares en rueda de prensa del FNLCT y la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CUTV).«Esta acción fue hecha a espaldas de los trabajadores universitarios por un acuerdo entre cúpulas sindicales subordinadas al gobierno y a la patronal», recalcó Linares.“Nosotros vamos a accionar legalmente como Frente y como colectivo y solicitaremos la anulación de estas ilegales actas y convenios suscritos por las federaciones Fenasirtrasalud y Ftuv, que están en mora electoral y por tanto no están facultados para firmar nada en nombre de sus afiliados”, resaltó el abogado laboral.“Le han propinado un duro golpe al bolsillo del pueblo trabajador universitario y del sector salud, esto no tiene precedentes. Por primera vez se forma un falso positivo sindical para legitimar la violación masiva de los derechos de los trabajadores violando la ley y la Constitución venezolana”, destacó.“La Ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, y el Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba,son infractores de la ley al retener el salario de miles de empleados cuando fraccionan un bono que tiene carácter salarial, y les vamos a exigir que paguen los intereses de mora por los días que dejamos de percibir nuestros salarios”, resaltó.“Son derechos de orden público los que altos funcionarios están violentando descaradamente para cumplir con la política salarial del gobierno que claramente no está por aplicar las normas que favorezcan al trabajador, como dice la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), sino para beneficiar a la patronal”, dijo Linares.El FNLCT y la CUTV hacen un llamado a los dirigentes sindicales de base y a todo el conjunto de las y los trabajadores que se sienten traicionados y robados por los acuerdos inconsultos e ilegales suscritos por ambas federaciones, a qué respalden masivamente los recursos de nulidad que se interpondrán próximamente, con el objetivo de restituir los derechos infringidos.