(VIDEO) Trabajadores de la transnacional madera Masisa cumplen 36 días de protestas por sus reclamos

11-06-22.-Este viernes 10 de junio los trabajadores de la transnacional chilena Masisa cumplen 36 días de continuas protestas tanto dentro de la empresa en Macapaima, estado Anzoátegui, como en acciones de calle frente a tribunales. Continúan exigiendo el cumplimiento a sus reclamos y derechos fundamentales violentados por la transnacional maderera.“Nos movilizamos porque no aceptamos este sistema semi esclavista, no aceptamos la represión hacia los trabajadores que luchan por sus derechos. Fuimos a la Inspectoría del Trabajo "Alfredo Maneiro" y se nos negó el diálogo, vino el ministro de Industria en septiembre del 2021 Jorge Arreaza y también nos negaron la mesa de diálogo”, manifiesta Jean Mendoza, vocero de los trabajadores de Masisa durante la protesta de este 10 de junio.Reenganche de los trabajadores despedidos, reincorporación de los “no requeridos”, cumplimiento del acta convenio y un salario justo acorde al costo de la canasta básica son las exigencias de los trabajadores de la trasnacional chilena Masisa en todos estos días de protesta.Enfatizan Mendoza que “nuevamente desconocen a los trabajadores de base, pretenden utilizar un sindicato deslegitimado en mora en caducidad para seguir engañando a los trabajadores, los trabajadores van por los caminos que dictan los estatutos para salir de este problema, avanzando en la organización, concientización y acción”.“Queremos presencia del corporativo ya que esta gerencia no les da respuesta a los trabajadores, al contrario, pretende seguir manipulando al utilizar al sindicato patronal en mora, vencido para engañar a los trabajadores” enfatiza el vocero sindical.Los trabajadores de Masisa manifestaron que no puede existir paz laboral, sin justicia social. “No a la esclavitud moderna, queremos auditoría a todos los procesos porque si se produce por qué nos recortan el salario”, señaló Mendoza.“Apenas 169 bolívares es nuestro salario básico, muy precario en comparación al costo de la canasta básica”, manifiesta. El Gobierno de Maduro no publica el valor de la canasta básica desde hace más de 6 años así como otros indicadores económicos y sociales. Por eso, la referencia que se viene usando es la del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), quienes estipularon en base a sus estudios que para el mes de abril la canasta básica, que incluye alimentos y servicios, para una familia de cinco miembros, se ubicó en 1.004,71 dólares.Además, los trabajadores de Masisa condenan que la transnacional desactive la ficha de los que levantan la voz de protesta y que procese despidos injustificados. A la fecha, hay 33 trabajadores que fueron desactivados y que esperan a que la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” proceda con los reenganches.“Seguimos en la lucha hasta que nuestros derechos sean garantizados, estamos en contra de un sistema esclavista, no podemos seguir regalando la mano de obra y no podemos permitir que nos callen”, destacó Jean Mendoza.