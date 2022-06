Sindicatos entregan firmas en el TSJ contra instructivo de la Onapre Credito: RFA

09-06-22.-Trabajadores y trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública, así como diferentes organizaciones sindicales se concentraron este miércoles 8 de junio a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.



Pedro Euser, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), aseguró que entregaron un documento de adhesión con las firmas de los trabajadores que rechazan las rebajas en las remuneraciones en la administración pública y empresas del Estado.



El sindicalista dijo que dichas normativas y decisiones que se han tomado desde la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), violenta las normativas y todas las convenciones colectivas en materia de derechos laborales.



Según Euser, las medidas tomadas por el estado son antidemocráticas; antiobreras y antisindicales; pues viola los derechos constitucionales haciendo una concepción política el aplicar un programa de ajuste neoliberal.



“El estado ha estado haciendo atrocidades”

Por su parte, Ángel Nava, representante del Sindicato de Corpoelec; calificó las desmejoras del gobierno como un precedente que nunca habían visto.



El trabajador eléctrico menciona que aumentar o modificar las condiciones o beneficios laborales de forma unilateral bajo los argumentos que tenga el estado, el escenario establecido en la constitución y la ley; es la negociación colectiva.



Hizo énfasis que las negociaciones están enmarcadas en principios de intangibilidad y progresividad de los beneficios, es decir, “Que uno discute una convención colectiva para mejora los beneficios; no para desmejorarlos”, agrega Nava.



El dirigente asegura que se han reducido y eliminado primas unilateralmente, pues el estado no se sentó con ningún movimiento laboral para firmar y homologar una ley.



“El estado ha estado haciendo las atrocidades más impresionantes que uno haya visto, al desconocer las negociaciones colectivas como derecho constitucional”, aseveró Nava.



Denunciaron que el gobierno está desconociendo el movimiento sindical y si este precedente continúa se acabaron las organizaciones sindicales para defender a los trabajadores y mejorar sus beneficios laborales.



Nava, recordó que en el caso del sector eléctrico desde hace dos años no se reúnen con representantes de la empresa estatal porque no son recibidos.



Subrayaron que no están solicitando un aumento de sueldo. Buscan que se le devuelvan los beneficios que les fueron quitados; desconociendo los derechos de los trabajadores públicos.

