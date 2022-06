Denuncian despido injustificado de 1.200 trabajadores educativos en Guárico

Representantes gremiales y legislativo en compañía de algunos docentes despedidos Credito: RFA

07-06-22.-A más de 1.200 empleados pertenecientes a la nómina de la Zona Educativa del estado Guárico se les suspendió el pago de su sueldo sin el debido proceso administrativo.



Luis Medina, diputado del Consejo Legislativo del estado Guárico, denunció que la Coalición Sindical pidió un derecho de palabra para que interpelaran al director de la Zona Educativa, Gilberto Rivero, ante el despido arbitrario de más 1.200 personas entre obreros, secretarias y docentes.



“Por eso acudimos a la Fiscalía 18 y a la Defensoría del Pueblo para denunciar que se le haga un seguimiento por la forma arbitraria del jefe de zona, que tiene su responsabilidad individual, no es la Ministra (de educación), es al jefe de zona que estamos pidiendo que se investigue”.



La Ministra de Educación ya conoce el caso

Medina señaló que ya la Ministra Yelitze Santaella conoce el caso y enviará una supervisión a la Zona Educativa en la entidad guariqueña. “La semana pasada los 17 gremios lograron entrevistarse con la Ministra y va a mandar una supervisión al estado Guárico para abrirle el expediente administrativo del por qué botó de esa manera a los docentes, obreros y secretarias”.



El diputado indicó que están haciendo seguimiento y acompañando a los afectados en todas las instancias correspondientes para que sean restituidos en sus puestos de trabajo.



“Por eso estamos haciendo apoyo y seguimiento cómo tiene que ser, para que a todos esos trabajadores se les restauren su salarios y que sigan su procedimiento administrativo”.



Tienen dos meses sin cobrar

Medina denunció que estos empleados educativos llevan dos meses sin cobrar su quincena porque los sacaron de nómina repentinamente y sin previo aviso.



“Pero no es la manera cómo se debe hacer, el que se fue del país, se fue del país y no vaa regresar, pero las personas que están aquí, que están diciendo que le suspendieron el sueldo porque pensaban que había ido, hay que restituirle el sueldo de inmediato, porque esas personas ya llevan dos meses sin cobrar y aquí no se le ha dado repuesta”.



Por su parte, Encle Hernández, docente y representante gremial de Altagracia de Orituco, denunció que siguen esperando repuesta del jefe de la Zona Educativa y hasta la fecha no hay repuesta para sus colegas.



“Hay un silencio administrativo el cual va en contra de la estabilidad de los docentes, ya que han pasado tres meses y el director de zona no ha dado repuesta, es por eso que estamos buscando todas las vías para que la solución del caso llegue a buen entendimiento”, explicó Hernández.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 160 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-despido-injustificado-de-1-200-trabajadores-educativos-en-guarico/)