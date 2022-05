Trabajadores de Masisa protestan dentro de las instalaciones de la empresa por sus derechos laborales

09 de mayo de 2022.- Cumpliendo con las decisiones acordadas en una asamblea realizada el 1 de mayo, los trabajadores de la empresa maderera privada Masisa, protestaron en las instalaciones de la empresa ubicada en Macapaima, estado Anzoategui, el pasado viernes 6 de mayo.

Al grito de "Masisa paga lo que debes", "Masisa cumple con el acta convenio" y "Libertad plena para Jean Mendoza", los trabajadores se hicieron sentir en varias áreas de las instalaciones en el comedor, manga de salida y frente el edificio administrativo, en su tiempo y no el de la patronal, ya terminada la jornada de trabajo, protestas que piensan realizarlas a diario o intensificarse si no tienen respuesta de la patronal, en la misma jornada continuaron un recorrido que los llevó a concentrarse en la entrada principal de la planta en Macapaima.

Al respecto, el dirigente obrero y trabajador de esta empresa maderera, Jean Mendoza, dijo lo siguiente: "Esta jornada que se desarrolló el viernes en las instalaciones de la empresa, responde a lo que el pasado 1 de mayo acordamos en una Asamblea en Puerto Ordaz, y no es otra cosa que avanzar cualificando la lucha que desde hace tiempo llevamos contra la patronal Masisa, que nos debe mucho dinero por razones salariales a los trabajadores, que nos intenta criminalizar por hacer uso de nuestro legítimo derecho a la protesta, que nos mantiene decenas de trabajadores en condiciones coaccitivas de convocados y no convocados aún ya terminada la pandemia y no nos reincorpora a nuestras labores, entre tantos otros reclamos que levantamos"

Los trabajadores masiseros han pasado de movilizarse ante los tribunales laborales en Puerto Ordaz en Ciudad Guayana exigiendo respuesta por la demanda cursada contra la empresa, a llevar adelante acciones de protestas y lucha en la propia sede administrativa de la maderera, lo que a juicio de Mendoza y varios de sus compañeros indica el "convencimiento de que organizados vamos encontrando maneras más efectivas para avanzar en nuestros propósitos comunes"

Mendoza también acotó "La empresa masisa, al igual que el gobierno lo hace con las empresas básicas, nos maltratan y nos paga salarios de auténtica miseria, así actúan ambos patronos, tanto el público como el privado, porque nos han puesto a pagar una crisis de la que nosotros no somos responsables. Entonces a nosotros no nos queda otra alternativa que organizarnos prepararnos para la luchar, para recuperar salarios acordes al costo de la vida como los establece el Art 91 de la CRBV, para derrotar el memorándum 2792, para que reenganchen a los compañeros que la empresa pretende despedir de forma injustificada y por retaliación, con salarios cero (0) sin prestaciones le es la oportunidad perfecta a la patronal emprender despidos masivos silenciosos, jugando al desgaste y a la necesidad de los trabajadores, a la vista gorda de la inspectoria del trabajo, también luchamos para que se levanten las medidas cautelares que aun pesan sobre mi persona una vez que fue encarcelado por estar al frente de esta pelea, y así tantas otras demandas que reflejan las terribles condiciones en que nos encontramos.

Finalmente, el dirigente obrero dijo "A partir del lunes vamos a convocar a una asamblea general para discutir entre todos los trabajadores un balance de los que hemos hecho hasta ahora y por supuesto como continuar esta pelea que, nos parece nos dará mejores resultados mientras más organizada y planificada sea. Por cierto, y a propósito de cómo debemos pelear los trabajadores, el pasado 1 de mayo mientras nosotros nos estábamos reuniendo por cuenta propia, con independencia y rotundo sentido de clase, por otras calles algunos dirigentes sindicales marchaban junto a los patrones públicos que los golpea y otros con organizaciones políticas propatronales privado en Guayana, cuando lo que deberíamos es estar discutiendo como movernos de manera unitaria, Autónoma, sin ponernos al servicio de líneas patronales, ni públicos ni privados"