Jean Mendoza de Marea Socialista: “Sin organización independiente y genuina de los trabajadores, nos seguiremos calando tripartitas”

06 de mayo de 2022.- El dirigente obrero y militante de Marea Socialista, Jean Mendoza, ha dicho recientemente que los trabajadores no tienen representación genuina, ni gremial, ni política ni sindical, en ninguno de los factores que de distintas formas conforman o responden a las cúpulas de poder en el país.

Las palabras de Mendoza son motivadas a razón de las negociaciones que vienen llevando adelante el gobierno con sectores de la patronal privada y algunas vocerías sindicales, que además han tenido su episodio con el concurso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, el militante de Marea Socialista ha dicho lo siguiente: "La llamada tripartita, que se sienta a negociar con el acompañamiento de la OIT, es una mesa de mera representatividad burocrática y patronal, en donde juegan fichas de intereses muy ajenos a los trabajadores. A nosotros nos eliminan derechos fundamentales, nos ponen a salarios de miseria y luego los mismos responsables y corresponsables de esa política dicen que quieren encontrar soluciones a nuestros problemas"

Continuó Mendoza diciendo: "Es increíble escuchar declaraciones del cinismo del ex presidente de FEDECAMARAS, Jorge Roig, que de paso tiene un cargo administrativo en la OIT, que habla como un funcionario del gobierno más, dando explicaciones de por qué no llegaron a un acuerdo en sus discusiones sobre un posible aumento salarial, como también es bastante cínico ver a sindicalistas que hacen parte de ese juego y después simplemente salen diciendo que con este gobierno malvado no se puede".

A juicio de Jean Mendoza los derechos de los trabajadores no se deciden en una tripartita pro patronal, pues simplemente se tendría que cumplir con lo establecido en la Constitución y La Ley Orgánica del Trabajo, instrumentos legales que a su consideración han sido arrasados por el gobierno y los empresarios.

"Recuperar nuestros derechos es tarea única y exclusiva de nosotros los trabajadores y eso solo lo lograremos con organización y lucha. En ese sentido hace falta tener claridad política propia y visión de clase, tenemos que superar las acciones solamente reactivas y focalizadas e ir hacia una articulación verdadera que nos abra la posibilidad de levantar un programa común con fuerza, con sentido estratégico. Tenemos que superar también el seguidismo que se basa en consignas abstractas que son un veneno, que incluso llevan a trabajadores a marchar un 1º de Mayo con factores políticos que tienen sus propias agendas privadas, como por ejemplo se vio apenas hace unos días en Guayana", igualmente aplica marchar con el patrón público que hace pocos días, intentó romper una huelga de los sidoristas con entes judiciales, esquiroles y manipulación", acotó Mendoza

Agregó que: "Vemos en varios estados a trabajadores públicos y privados protestando por los mismos motivos y las mismas razones, a la vez que es coincidente la ausencia de algún factor sindical o político que apunte a organizar todo eso para encauzarlo y pelear juntos, no para decirles que tenemos que liberar a Venezuela con los líderes políticos de los partidos de los patronos para poder tener salarios, sino para proponer un camino que nos lleve a recuperar nuestro nivel de vida decente y digno como clase trabajadora".

Por último, Jean Mendoza reiteró el llamado que vienen haciendo desde su organización política a construir un partido político de la clase trabajadora y no de la clase que nos explota o de la burocracia que nos oprime. A lo que añadió: "Mientras los trabajadores continuemos desorganizados y con unidad de clase nula, además que seguiremos pagando la crisis que nos han impuesto los patronos y la burocracia gobernante, nos tendremos que seguir calando episodios tripartitos o cosas parecidas y así no podremos conseguir mayor claridad sobre cómo actuar, responder o luchar. Por eso desde Marea Socialista nos hemos dado a la tarea y hacemos un llamado amplio a la clase trabajadora y los sectores populares, para encaminar la construcción de un Partido de los Trabajadores, algo que obviamente apenas está en su fase inicial, pero que es un debate que queremos dar hacia el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores; por supuesto, al compás de cada una de las luchas de las que somos parte"... "Y esta propuesta de tener un partido de los trabajadores es porque, además de las luchas en las empresas y centros de trabajo o a nivel local, necesitamos, para poder transformar nuestra realidad, decidir las políticas económicas y sociales y disputarle a las representaciones burocráticas y patronales la conducción del país, el gobierno de la nación, para ponerlo al servicio de la clase trabajadora entera y del pueblo en general".