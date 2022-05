(VIDEO) Trabajadores de Mondelez (antigua Kraft) se movilizan a Caracas por sus reclamos salariales y contrato colectivo

05-05-22.-Más de cien trabajadores de Mondelez de la planta Barquisimeto viajaron a Caracas para protestar ante la sede administrativa de la transnacional para continuar exigiendo por sus reclamos. La empresa sigue negándose a atender las exigencias de los obreros luego de meses de estar en las calles peleando por el justo derecho que les corresponde. Pero han anunciado que si irán a la huelga si sus demandas no son atendidas.Más de seis horas viajaron desde Barquisimeto para llevar adelante su protesta. A primeras horas de la mañana, apenas descendieron de los autobuses, los trabajadores se organizaron para dirigirse hacia la sede administrativa de la transnacional marchando por el tramo final de la Avenida Francisco de Miranda en Chacao. Allí, frente al edificio de la empresa, se apostaron con sus pancartas y carteles para exigirle a Mondelez que cumpla con su contrato colectivo y las demandas salariales.“Hemos estado en mesas de negociación con la empresa y el Ministerio del Trabajo, pero la intransigencia de esta empresa transnacional no ha permitido avanzar. Si no cumplen con nuestros derechos, no nos quedará más opción que ejercer el derecho a huelga que nos asiste”, declaraban a La Izquierda Diario los representantes sindicales. Al mismo tiempo denunciaban la connivencia de las autoridades gubernamentales para que la empresa no responda a sus reclamos.Los trabajadores denuncian la negativa de la empresa en reconocer lo establecido en la cláusula 57 de la convención colectiva sobre el aumento salarial. “Mientras no cumplan con el aumento seguiremos en las calles”, gritaban los trabajadores. Destacan que han hecho importantes esfuerzos para buscarle solución al conflicto que la propia empresa ha provocado al mantenerlos con los salarios de hambre.Actualmente están en la empresa 660 trabajadores y trabajadoras, pero en el año 2018 eran 1250 los que laboraban. El resto de los trabajadores han sido despedidos o han abandonado la empresa al no tener cómo con lo que percibían mantener a sus familias, lo que es definido también como despidos indirectos. En todo ese tiempo han fallecido más de doce trabajadores por no tener cómo comprarse las medicinas ni tener un HCM, lo que les pudo haber salvado la vida.Los trabajaodres y trabajadoras dijeron que -a pesar de que se han presentado ante el Ministerio del Trabajo- la empresa rechaza avanzar en la discusión de la convención colectiva. Por eso este martes, cansados de tanta dilación entonaban “¡Desde Barquisimeto venimos los obreros, pa’ que nos den respuestas y nos suban nuestro sueldo!”. Y no pararán en su justa lucha.“No podemos cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, pues la canasta básica familiar ronda los 324,78 dólares mensuales”, fue una de las denuncias de Víctor Gutiérrez, representante de uno de los sindicatos. Consideran que se les niega el aumento para que los trabajadores renuncien en masa y contratar manos de obra tercerizada.Es de enfatizar que las obreras de Mondelez han tenido un papel de destaque en toda esta lucha estando en la primera línea de frente, por eso también se hicieron presentes en Caracas. Denuncian en las condiciones en que la empresa mantiene a todos los trabajadores, sin derecho a un seguro de salud y con salarios de hambre.Mondelez es una empresa que mantiene grandes ganancias con una de las manos de obra más baratas del mundo. Durante muchísimos meses la empresa les estuve pagando lo que costaba apenas un kilo de harina precocida.De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, Mondelez actualmente produce 740 toneladas mensuales lo que significa más de 8 mil toneladas anuales. Así se lleva una ganancia de un millón 400 mil dólares, y que se llevan todo para Chicago que es la sede central de la empresa y que en Venezuela lo que dejan son trabajadores desempleados y con salarios inexistentes.Así también lo enfatiza uno de los dirigentes sindicales. “Esta trasnacional está hoy día produciendo 740 toneladas mensuales que le devengan o que le generan 1 millón y medio de dólares de ganancias mensuales y mantiene a los trabajadores tan solo con un dólar diario de salario y con una bonificación que es excluyente”, denunció Gustavo Saavedra ante La Izquierda Diario, presidente del sindicato Trabajadores de la kraft Barquisimeto.Pero la patronal mantiene a los trabajadores en condiciones de superexplotación y no quiere escuchar el clamor de los trabajadores por un salario justo al nivel de la canasta básica, y que sea proporcional con esas 740 toneladas de productos que se producen mensualmente.Por eso durante todo el martes no se movieron con su protesta frente al edificio de la empresa en Caracas, y manifestaron que este miércoles continuarán con sus protestas movilizándose hacia la Asamblea Nacional para que tomen cartas en el asunto.La Izquierda Diario que estuvo desde el inicio de la protesta acompañando a los trabajadores y difundiendo cada momento de la jornada, una manifestación que fue dirigida por los tres sindicatos de la empresa representados por Frank Piña de Sintralim Lara (CTV), Gustavo Saavedra de Sunbtrakraft (FBTPC) y Víctor Gutiérrez de Sisotrakraft (S/C).Y la solidaridad internacional con los trabajadores de Mondelez no se ha hecho esperar. Han recibido el apoyo de los trabajadores de la misma empresa de Estados Unidos, Perú, Argentina, entre otros países. Así, el propio 1ero de Mayo, día internacional de los trabajadores, desde Mondelez Argentina de las plantas Pacheco y Victoria los trabajadores enviaron un saludo internacionalista a sus hermanos de Mondelez Barquisimeto.Mondelez, esa mega corporación transnacional estadounidense, uno de los principales monopolios de alimentación a nivel mundial, que emplea más de 100.000 trabajadores en decenas de países, lleva adelante, de la mano de Maduro, una de las relaciones de súper explotación más repugnantes y miserables que puedan ostentar en el mundo. Por eso los trabajadores se mantienen en las calles y dentro de la empresa peleando hasta conquistar sus demandas.