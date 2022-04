(VIDEO) Cuarto día de paro en SIDOR: los trabajadores firmes pese a amenazas patronales

21-04-22.-El paro que comenzó por el mal cálculo salarial del último aumento decretado y por la reincorporación de los trabajadores desactivados por la pandemia se ha extendido. Ahora ya no solo es por el mal cálculo, plantean por un salario igual a la canasta básica, que se publique el listín de pago donde se especifica qué es lo que están cobrando, así como otros derechos que les han sido arrebatados.Se trata de un paro que arrancó desde las bases, espontáneamente ante la inconformidad con lo que recibían de salario en la quincena, luego los trabajadores fueron organizándose, pero ninguna de las corrientes sindicales existentes dirige. En Sidor, desde que la empezaron a reactivar a medias son 6 áreas las que están produciendo, las demás están paradas por la crisis. Son las áreas que los obreros mantienen paralizadas como planta de pellas, barra y alambrón, palanquilla, planchones y algunas áreas auxiliares como planta de oxígeno, planta de agua, muelle, entre otras.Mientras la lucha de los obreros se endurece, el presidente de Sidor se ha dedicado los últimos días a recorrer las diversas áreas [ha sido] ofreciendo montos parciales e insuficientes, al tiempo que decirles a los obreros que visita, que en las otras áreas han aceptado su propuesta, todo con el objetivo es dividir, pero los obreros están coordinados en todas las áreas en conflicto y no se dejan engañar.También desde la gerencia de la empresa se convocó con carácter obligatorio a los milicianos y a todos los supervisores hacia el área de planchones, y hoy los obreros vieron entrar 3 autobuses de otras empresa, quieren quebrar la lucha como sea.Así desde dentro de la fábrica obreros informan: “La situación, la realidad que está aconteciendo en este momento compañeros, es que el sucio presidente de Sidor llevo a todos los milicianos y de otras empresas para que lo apadrinaran, para arrancar a como dé lugar el horno #6 de planchones, todas las áreas están bajando hacia planchones para apoyar y unirse a la lucha”. Los trabajadores no se amedrentan.Cualquier situación de conflicto que se pueda presentar entre los obreros en paro de brazos caídos y esquiroles, es de total responsabilidad de la gerencia y del propio gobierno.Los obreros de Sidor, en una de las regiones de mayor concentración de trabajadores del país, muestran el camino a seguir en la lucha con su paro de brazos caídos hasta conquistar sus derechos.