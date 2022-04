(VIDEO) Trabajadores públicos y del sector privado protestaron en Lara para exigir salario igual a la canasta básica

01-04-22.-Una contundente protesta de los trabajadores del sector público y de las empresas privadas recorrió las calles de Barquisimeto este 30 de marzo contra la estafa salarial, por salarios igual a la canasta básica y el respecto a las convenciones colectivas. Los del sector público terminaron ocupando la Inspectoria del Trabajo Pío Tamayo y los trabajadores de la transnacional Mondelez la de Pedro Pascual Abarca.Sindicatos, federaciones y gremios de sectores laborales públicos y del sector privado se concentraron frente a sedes de la Inspectoría del Trabajo en la capital del estado Lara. Así lo hicieron en las Inspectorías José Pio Tamayo como también la de Pedro Pascual Abarca, ambas del municipio Iribarren en la ciudad de Barquisimeto.Denuncian la estafa salarial y las tablas impuestas en la administración pública por el Gobierno de Maduro. Repudian el Memorando 2792 que le da derecho al Gobierno de Maduro de decidir la suerte del salario y las actividades del trabajador de manera arbitraria.Oye patrón, ven para que veas, es el obrero que te va a dar la peleaLos trabajadores de la transnacional norteamericana Mondelez (antigua Kraft) en una nutrida concentración se hicieron presentes con contundencia por las calles exigiendo “salarios dignos ya” y gritando “Oye patrón, ven para que veas, es el obrero que te va a dar la pelea”. Terminaron sus reclamos en la Inspectoría Pedro Pascual Abarca. Los trabajadores de Mondelez denuncian la negativa de la empresa en reconocer lo establecido en la cláusula 57 del convención colectiva sobre el aumento salarial.“Hoy estamos ante una paralización patronal, que prefiere paralizar la producción antes de escuchar el clamor de los trabajadores por un salario justo, y que sea proporcional con las 740 toneladas de productos que se producen mensuales”, manifestó Frank Piña, sindicalista de la empresa.Es que así como viene haciendo el gobierno con todo el sector público, Maduro también le dio vía libre a las empresas privadas, nacionales y transnacionales, para desconocer, “legalmente”, los derechos de la clase obrera, y también, implícitamente, a las organizaciones sindicales. El capital privado viene haciendo desguace con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, con la cobertura institucional del gobierno que se hace llamar “obrerista”.Mondelez, esa mega corporación transnacional estadounidense, uno de los principales monopolios de alimentación a nivel mundial, que emplea más de 100.000 trabajadores en decenas de países, lleva adelante, de la mano de Maduro, una de las relaciones de súper explotación más repugnantes y miserables que puedan ostentar en el mundo.Esto ha sido una burla y un fraudePor su parte también los trabajadores del sector público que marcaron fuerte presencia en las calles de Barquisimeto y terminaron la protesta frente a la Inspectoría José Pío Tamayo. Se hicieron presentes trabajadores del gremio de educación, salud, trabajadores de la Gobernación, trabajadores de Corpoelec, empleados de la UCLA, entre otros.Con respecto a la estafa salarial, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del estado Lara (Sitiel), Roberto Sánchez, expresó que los empleados de la administración pública son sometidos en la actualidad a un fraude. “Esto ha sido una burla y un fraude. Luego de ese anuncio del supuesto ajuste salarial, no había un comunicado oficial del decreto, lo que nos hizo presumir que se trataba de un nuevo fraude. Es una continuidad del mismo que se inició en 2018, con el supuesto anclaje salarial, que no existe”, declaró.Los trabajadores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad Experimental Politécnica (UNEXPO), ubicadas al oeste de Barquisimeto, también rechazaron las tablas salariales impuestas por la administración de Nicolás Maduro. Con respecto a la estafa salarial, una trabajadora de la UNEXPO declaró que “es un sueldo disfrazado, pues lo que hicieron fue sumar los bonos del Sistema Patria. Las conquistas por años nos las quitaron y nos redujeron el sueldo en más de un 70%”.Los trabajadores consignaron un documento ante la Inspectoría Pío Tamayo para expresar su rechazo al nuevo ajuste salarial por considerarlo irrisorio y por la “estafa” que supone la implementación de tablas salariales aprobadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que degrada los beneficios laborales que de acuerdo al artículo 89 de la Constitución son progresivos e irrenunciables.Las protestas del estado Lara son parte del conjunto de las protestas que se vienen realizando en el país tanto del sector público como privado. Es que existen un macro acuerdos que tienen en los hechos el Gobierno y el grueso de los empresarios para mantener a los trabajadores en las condiciones de miseria y explotación. Por eso toda esta arremetida patronal no es solamente contra los trabajadores del sector público o de las industrias del Estado sino también de los trabajadores del sector privado.Los trabajadores no piensan abandonar las calles, y para este 6 de abril está convocada una protesta nacional. Esta acción será frente a todas las sedes de la Inspectoría del Trabajo de cada estado del país y, en Caracas, la convocatoria tendrá lugar en el Ministerio del Trabajo.