(VIDEO) Siguen las acciones de calle.Trabajadores activos y jubilados del sector salud y educación protestaron en el centro de Caracas

31-03-22.-Alrededor de 250 trabajadores activos, jubilados y pensionados y marcharon este miércoles nuevamente por las calles del centro de Caracas en protesta por las paupérrimas condiciones salariales y exigiendo un salario igual a la canasta básica. Además denunciaron las nuevas tablas de la administración pública que impuso Maduro.Protestaron en rechazo al aumento del salario mínimo, que califican de insuficiente y una burla ante la inflación que azota a los trabajadores y trabajadoras del país. La estafa salarial del Gobierno de Maduro con su nuevo anuncio de aumento del salario mínimo ha tenido un repudio generalizado de toda la clase trabajadora. Si ya el aumento era pírrico, lo que presentó busca hacer pasar como como incremento del ingreso cuando en verdad se trata de algo que ya los trabajadores percibían bajo otros conceptos como los bonos.A la nueva burla salarial, las nuevas disposiciones gubernamentales en las que se la violaron y alteraron todas las convenciones colectivas. Todo esto con la venia de la burocracia sindical afín al gobierno, que no es más que un brazo político-sindical de Maduro, y que le dice amén a todo lo que se dispone desde arriba.Las calamidades que están sufriendo los jubilados es inaudita, luego de dejar toda una vida en los lugares donde laboraron. Es como lo manifestó una jubilada de 70 años en la protesta que le preguntó a Maduro si él puede alimentar a su familia con 7 bolívares mensuales. Y son múltiples las protestas de activos, jubilados y pensionados en las principales ciudades del país.Los activos y jubilados que protestaron este miércoles se concentraron en la plaza Parque Carabobo y luego recorrieron la avenida México y parte de la avenida Bolívar, con pancartas, banderas y gritando consignas en contra de las injusticias y exigiendo pagos dignos que alcen para cubrir las necesidades básicas, y para denunciar que el nuevo tabulador anunciado por Nicolás Maduro no cumple con lo acordado en la contratación colectiva.El punto final de la protesta fue la sede del Ministerio del Trabajo para consignar un documento en el que exigen la reconsideración del tabulador de sueldos y salarios fijados para el sector público del país. Los representante de Fetrasalud, Pablo Zambrno, afirmó que "exigen discusión de contratos colectivos y salarios dignos para los trabajadores de todo el sector".Además declaró, ya frente a las puertas del Ministerio del Trabajo que: "Con el aumento a 130 bolívares de salario, decretado por Nicolás Maduro, se ha violentado la contratación colectiva. Nos han rebajado cláusulas económicas en aproximadamente 60%, igualmente cláusulas relacionadas con el transporte, alimentación, salud y protección, que es de acceso a la familia. Esta última la rebajaron en 80%."La protesta de este miércoles en el centro de Caracas se suma a la que recientemente realizaron el lunes los trabajadores y las trabajadoras de distintos gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) junto a otras organizaciones sindicales de diversos sectores, así como trabajadores de base. Ellos se concentraron en la entrada Puerta Tamanaco de la UCV para realizar una Asamblea Intergremial, denunciando también la nueva estafa salarial del gobierno y por las convenciones colectivas.La lucha por un aumento salarial al nivel de la canasta básica indexado de acuerdo a la inflación es una de las demandas que motorizan las protestas, así como la defensa de las convenciones colectivas y la restitución de todos los derechos conquistados en años de lucha y que ahora el gobierno liquida.Para el próximo 6 de abril está convocada una protesta nacional. Esta acción será frente a todas las sedes de la inspectoría del trabajo de cada estado del país y, en Caracas, la convocatoria tendrá lugar en el Ministerio del Trabajo.Pero las protestas no pueden seguir realizándose por separado. Es que los trabajadores y las trabajadoras vienen luchando planteándose en los hechos la necesidad urgente de la unidad, pero por arriba las direcciones sindicales vienen actuando por separado en función de sus aparatos político-sindicales. Es una división que en nada favorece a la clase trabajadora. Más que nunca se plantea la unidad, las bases de todos los trabajadores y todas las trabajadoras que se movilizan deben imponerlo.Hoy está a la orden del día levantar un verdadero plan de lucha y programa obrero y popular que arme a todos los trabajadores contra los ataques. Por ello, para poder ser discutido y resuelto por los propios trabajadores se tiene que avanzar en los niveles de organización, por lo que se plantea más que nunca la convocatoria de un Encuentro nacional de trabajadores con delegados de los distintos lugares de trabajo, de los sindicatos y de las asociaciones de los jubilados y pensionados.