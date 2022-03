Pedro Eusse (PCV): “Hay que continuar lucha por indexación de salarios y pensiones a la canasta básica”

Credito: TP

21.03-22.-El dirigente comunista Pedro Eusse, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), adscrita a la Federación Sindical Mundial (FSM), señaló que hoy más que nunca hay que seguir en la lucha por la indexación de salarios y pensiones al costo de la canasta básica.



“Manifestamos nuestro rechazo a las medidas presidenciales sobre el tema salarial. El supuesto anclaje al medio petro del salario- que finalmente se comprobó era falso- es solo una manipulación propagandística para impedir que los trabajadores y trabajadoras realmente disfruten de lo que señala el artículo 91 de la Constitución: un salario suficiente para vivir dignamente”, denunció el vocero sindical.



Y es que tras la publicación en Gaceta Oficial del decreto que rige el nuevo aumento salarial que había anunciado el presidente Nicolás Maduro, se pudo conocer que el mismo no se encuentra indexado al valor del Petro sino que se trata simplemente de un ajuste para llevar los simbólicos 2$ que se estaban devengando las y los trabajadores a un insuficiente monto de unos 30$, el cual sigue siendo el salario mínimo más bajo del hemisferio mientras la canasta básica en Venezuela ronda los 400$ mensuales.



«Es un aumento pírrico que de ninguna manera sirve a los trabajadores y a su familia para cubrir el costo de bienes y servicios esenciales. Incluso con la supuesta salarización de los bonos otorgados a través de la plataforma Patria, información que aún al día de hoy no está comprobada en la práctica, no se llega ni a 50$ mensuales mientras el alza del costo de la vida no se detiene”, prosiguió Eusse.



“Reiteramos: hay que continuar la lucha por la indexación de salarios y pensiones; por ello llamamos a apoyar el anteproyecto de ley que elaboramos las organizaciones sindicales de base y diversas fuerzas del movimiento obrero y popular, junto a la diputación de la dignidad del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) para establecer una escala móvil de salarios indexada al costo de la canasta básica”, destacó.



“El llamado es a recoger las firmas para llevar este proyecto de leya la AN, pero también a movilizarnos y a seguir exigiendo nuestro derecho, una escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica como señala la Constitución. También debemos exigir y respaldar las iniciativas para el rescate y revalorización de las prestaciones sociales”, concluyó.

