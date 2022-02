Trabajadores de ex Kimberly-Clark protestan por salarios de hambre y precariedad laboral

Credito: LID

23-02-22.-Los trabajadores de la empresa han venido denunciando la precariedad laboral y los salarios de hambre. Han sido constantes las protestas por sueldos entre 3 y 10 bolívares a la semana y exigen un salario al nivel de la canasta básica familiar Han hecho público que un inversionista privado brasileño, es quien está al frente de la empresa.



Hace aproximadamente una semana un sector importante de los 700 trabajadores de la empresa productora de papel sanitario, la ex Kimberly Clark de Maracay, protestaron anunciando que podrían paralizar las actividades si les siguen pagando por los salarios de hambre. Este fin de semana volvieron a las calles a exigir sus derecho, el acoso y amedrentamiento laboral y reclamando salarios al nivel del costo de vida.



“Queremos producir, pero también llevar el sustento a nuestros hogares y con estos salarios es imposible” declaran los trabajadores, denunciando además que el amedrentamiento al que son sometidos, llegando al punto en que muchos trabajadores temen ser parte de los reclamos, debido a posibles represalias.



La nómina la integran, en su mayoría, operarios que se mantuvieron en la compañía, que el 11 de julio de 2016 cerró sus operaciones en Venezuela alegando problemas de producción y la escasez de materia prima para la elaboración de productos de higiene, dejando a los trabajadores en la calle, sin pagarles siquiera las prestaciones ni salarios caídos. Un verdadero crimen patronal de los empresarios estadounidenses que no les importó dejar a centenas de familias pasando hambre.



En 2016, fueron los propios trabajadores quienes solicitaron la ocupación de la empresa y se proponían ponerla a producir ellos mismos. Pero lo que hizo el Gobierno de Maduro fue nombrar una junta donde el control directo lo tenía el propio gobierno nombrando desde Caracas a quién de hecho iba a dirigir la empresa, donde la representación de los trabajadores en dicha junta terminó siendo invitados de pierda.



Fue así que, en la primera junta, estuvo al frente José Gregorio Hernández, un ex alcalde de Mariño y ex diputado nacional por el PSUV. Hernández se desempeñó como gerente de operaciones y administración. La empresa pasó a llamarse “Cacique Maracay”. Más allá del anuncio, esa denominación nunca quedó registrada en la Gaceta Oficial.



Tras la salida de Hernández, se nombra al Coronel (Ej) Juan Pablo Mata Cedeño, como presidente de la junta administradora. La gestión Mata Cedeño fue cuestionada por los trabajadores. Lo denunciaron por incumplir con la contratación colectiva y el acoso laboral, pues “envió a casa” a varios trabajadores y les suprimió la venta de los productos que por contratación colectiva les correspondía, lo que motivó una serie de protestas. Tras los reclamos, se restituyó este beneficio.



Tras la salida del Coronel Mata Cedeño, aparece Luciano Santos Queroz, como presidente de la junta administradora, quien de acuerdo de los trabajadores se trata de un inversionista privado brasileño, que asume el cargo de facto, pues no existe registro oficial de su designación. Santos Queroz en paralelo, ejerce como presidente de la Sociedad Mercantil Papeles Luciano’s C.A, ubicada en Maracay, y en donde también se produce papel sanitario. Y es este inversionista quien alega que recibió una empresa “quebrada” y que por eso no tiene respuesta para los trabajadores.



Pero se trata de una falsedad, pues en la realidad todo esto es parte de una política desde esa nueva gerencia para seguir pagando salarios de hambre, mantener los altos niveles de precariedad y superexplotación de los trabajadores. Desconocen los más mínimos derechos laborales, amparándose en toda la política antiobrera del gobierno de Maduro, una política que los empresarios privados vienen implementando en sus empresas, aumentando sus ganancias gracias al sudor de los trabajadores.



Situación que desenmascaran los propios trabajadores. La empresa argumenta que no hay dinero para cancelar buenos sueldos, pero los trabajadores se preguntan hacia dónde se va lo que se obtiene por la producción. A la fecha, Kimberly-Clark solo produce papel sanitario en un 60%, un aproximado de 50 a 60 paletas por día, a razón de 7 y 8 $ cada bulto de papel, según estimaciones de los trabajadores.



Pero los sueldos en la ex Kimberly-Clark oscilan entre los 3 y 10 Bs semanales y unos bonos fijos que van desde los 75 a los 120 Bs para un ayudante de máquina u operador de máquina, respectivamente. Los trabajadores explican que la empresa otorga unos bonos de 10 y 15$ que son condicionados. Es decir, solo se pagan si el operario cumple con la meta de producción. “Casi nunca los percibimos completos, porque las máquinas no están en condición óptima para la producción requerida. Además, no puedes faltar ningún día así lo justifiques porque igual no lo pagan”, aseguran los operarios.



La junta administradora acaba de anunciar un aumento en las bonificaciones, pero solo para los operadores y líderes de máquina, que entraría en vigencia a partir del 10 de marzo y sin ninguna incidencia en las prestaciones sociales o vacaciones. Pero para el resto de los trabajadores ningún anuncio de aumento, aunque sean de estos bonos.



Otro de los reclamos de los trabajadores, es la inseguridad y amedrentamiento laboral en la que dicen deben producir. El trabajador Ángel Moreno tenía dos años sin trabajar por haber tratado de defender sindicalmente sus derechos. Señaló que lo enviaron a casa como a muchos otros trabajadores y recién lo están reactivando. Entre las razones que declara para que la empresa lo haya cesanteado, es por reclamar sus derechos: “Muchos trabajadores fuimos enviados a nuestras casas, percibiendo sólo el salario mínimo, solo por exigirle a la junta administradora controlada por el gobierno, mejores condiciones”, asegura.



Pero la nueva administración privada continúa con las mismas políticas antiobreras y arremetiendo contra los trabajadores, y ese es el motivo por el cual vuelven a la protesta y acciones de calle que han venido llevando adelante para reclamar sus derechos. El actual presidente de la junta de la empresa prometió un plan de pagos y beneficios que nunca se ha cumplido. Una vez más queda al desnudo cómo gobierno y empresarios privados se hacen el festín pagando salarios de hambre, cercenando los más mínimos derechos con normas prácticamente esclavistas, al tiempo que son exonerados de todo tipo de impuestos para aumentar sus ganancias



Artículo escrito con información de cronica.uno





