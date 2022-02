Trabajadores de SIDETUR de Barquisimeto exigen volver a sus puestos

Credito: RFA

03-02-22.-Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional, SIDETUR, de la planta de Barquisimeto, manifestaron su descontento en una protesta para exigir que arranque nuevamente a funcionar la fábrica, la cual paró sus actividades en el año 2018.



Desde la administración de la empresa se anunció el paró de las actividades, prometiéndoles a los trabajadores que serían llamados nuevamente a trabajar, pero esto hasta los momentos esto tampoco se ha concretado.



Alrededor de 375 trabajadores no reciben respuestas por parte de las autoridades de dicha empresa desde hace bastante tiempo.



Arsenis Lobatón, uno de los delegados por parte de los trabajadores afectados, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que “nosotros los trabajadores de SIDETUR le hacemos un llamado al presidente del país para que nos apoye, ya que fuimos enviados por la empresa a nuestras casas con la promesa de que nos mandarían a buscar para seguir produciendo en el 2019”.



Lobatón destacó que “nosotros merecemos respeto y ser atendidos de la mejor manera porque nosotros lo único malo que hemos hecho es dejar nuestra juventud en la empresa, aquí tenemos trabajadores con 20, 30 y más años de servicio para ser tratados de esta manera”.



A su vez los trabajadores piden a los gerentes, administrativos y al presidente de la siderúrgico nacional que se presenten ante ellos, les den respuestas sobre la situación de la empresa y la de ellos como trabajadores, además de que se solucione su situación.



Alegaron que el pago que reciben no les alcanza y en algunos casos no reciben ningún tipo de remuneraciones por lo que desean recuperar sus puestos y pagos justos.



Lobatón agregó “todos somos personas trabajadoras que necesitamos llevar comida a nuestros hogares y no podemos estar desempleados”.



Los trabajadores señalaron que la planta está en total abandono y solo se observan montañas de hierba que ocultan la mayor desidia vista sobre una empresa que llegó a ser una de las mejores del estado Lara.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 346 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/trabajadores-de-sidetur-de-barquisimeto-exigen-volver-a-sus-puestos/)