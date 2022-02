(VIDEO) Jubilados y pensionados junto a trabajadores activos protestaron en Guayana frente a la CVG

02-02-22.-Este 1 de febrero los trabajadores jubilados y pensionados junto a trabajadores en condición de desactivados de las empresas básicas y organizaciones sindicales de Guayana se manifestaron frente el edificio de CVG casa matriz en Altavista, Puerto Ordaz, para exigir mejoras salariales, respeto a las convenciones colectivas y el reintegro de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo.Durante la protesta que se transformó en una asamblea, más de 100 trabajadores entre jubilados y pensionados señalaron que el salario con que los mantiene el Estado venezolano no les alcanza ni para una comida al día, son 7 Bs al mes (un aproximado de 1,5 $) lo que están cobrando, siendo que entregaron su juventud y gran parte de sus vidas en las empresas.Denunciaron los niveles de indigencia sosteniendo que “estadísticamente están por debajo de la pobreza extrema” y exigen al gobierno de Maduro que ajuste el salario mínimo al nivel de la canasta básica del país. Uno de los jubilados declaraba que la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado que una persona que perciba 1,90 dólar diario vive en pobreza extrema, si multiplicamos esa cantidad por 30 dan 57 dólares al mes, nosotros nos ganamos menos de dos dólares al mes. ¿Cómo podemos considerar eso?”, enfatizaba remarcando el nivel de pobreza extrema.Por su parte los trabajadores de las empresas básicas que se encuentran en condición de desactivados y pre jubilados hicieron la exigencia al presidente de la CVG, entregando un documento, donde exigen el reintegro a sus puestos de trabajo, señalando que, así como han ingresado personal fijo (nuevo ingreso) en las empresas, no hay excusas para mantenerlos a ellos desincorporados.Jean Franco, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), informó que este martes fue entregado un documento a las autoridades de la CVG en el que solicitan la reincorporación de los más de 15 mil trabajadores de todas las industrias que fueron enviados a sus casas desde marzo de 2020 y que a la fecha solo perciben el 50 % de su salario y ningún beneficio.Así entre sus demandas que plantearon está el reenganche de miles de trabajadores de las distintas empresas que están en condición de desactivados, el reenganche de todos los trabajadores que jubilaron de manera forzosa, por un salario digno para todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados al nivel de la canasta básica, por el cumplimiento de todos los derechos consagrados en la contratación colectiva, por la activación inmediata del HCM para todos los trabajadores en condición de igualdad.También exigieron por el respeto por la libertad sindical y contra la intromisión del Estado en las organizaciones sindicales, por el cese de las amenazas y hostigamiento de los cuerpos represivos del Estado y de los funcionarios. “No queremos más bonos discriminatorios, no, queremos soluciones concretas y cumplimiento de las contrataciones colectivas” enfatizan los trabajadores.Los trabajadores afirmaron que se declaran en estado de asamblea permanente como parte de su plan de lucha y seguir exigiendo sus demandas centrales. La jornada de protesta sirvió como impulso de la lucha en este inicio de año, retomar el ánimo y fuerza, llamaban a los demás trabajadores a incorporarse a la lucha.En la actual situación se hace imprescindible unificar todas las fuerzas y golpear con un solo puño para conquistar las demandas, y para ello hace falta también organización, realizando asambleas en nuestros lugares de trabajo para que sea desde las bases que se decida cada paso a seguir, y llevar las distintas posiciones de fábricas a las asambleas generales o a las manifestaciones que se realizan frente a la CVG.