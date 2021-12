Jubilados del Min.Trabajo protestaron por exclusión de beneficio de alimentos pero no fueron recibidos

Credito: LID

27-12-21.-Las y los jubilados del Ministerio del Trabajo, que reciben quincenas absolutamente míseras de 5 y hasta 2 bolívares, también han sido excluidos de recibir bolsas de alimentos, incluida la navideña. Hoy fueron al ministerio a exigir sus derechos pero nadie los atendió, les cerraron las puertas y hasta un grupo de policías les enviaron.



Un portazo en la cara, así puede definirse la respuesta que dio el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) a sus jubilados y jubiladas, que en la mañana de hoy, jueves 23 de diciembre, fueron a exigir que les sean asignadas también las bolsas de comida que reciben algunos trabajadores activos. Literalmente, les cerraron las puertas del ministerio, ese mismo donde muchos de ellos trabajaron varias décadas de su vida.



Al igual que al resto de los trabajadores del ministerio, y en general a los trabajadores y jubilados del todo el sector público a nivel nacional, a las y los jubilados del MinTrabajo les fueron quitados de un plumazo sus derechos contractuales, además de la destrucción a niveles nunca vistos de los salarios. Como es sabido, mediante medidas como el Memorando 2792 y las nuevas tablas salariales, el Gobierno nacional dispuso que los patronos pudieran prescindir a placer del cumplimiento de derechos contractuales, e impuso nuevos parámetros salariales cercenando toda una cantidad de conceptos que antes servían para complementar el salario básico.



Esas medidas, junto con todas otras como la reconversión monetaria de 2018, la dolarización y liberación total de los precios, entre otras, produjeron una catastrófica pulverización de los salarios y de las pensiones y jubilaciones. Es así como hoy una trabajadora o trabajador del Ministerio del Trabajo puede recibir una quincena de ¡5, 3 y hasta 2 bolívares! ¡Una quincena! ¡Ni para los pasajes ida y vuelta de un día!



Como si esto no bastara, han sido excluidos de recibir una bolsa de alimentos. Antes de la pandemia, en los momentos en que se estuvo otorgando a los trabajadores una bolsa de alimentos al mes (precaria por demás), los jubilados tenían también ese derecho. Sin embargo, desde hace aproximadamente un año para acá, cuando se reactivó parcial y discriminatoriamente esa entrega, a las jubiladas y jubilados se los excluyó, así como también, de hecho, se excluye a todos los trabajadores activos a quienes el ministerio no convoca a trabajar presencialmente, o que incluso no asisten presencialmente porque por razones de redistribución de espacios o remodelaciones no tienen espacio físico donde laborar en las instalaciones.



Acorde con esa línea de excluir a los jubilados, en esta ocasión el ministerio hizo entrega a algunos trabajadores y trabajadoras del llamado “combo hallaquero”, con algunos alimentos propios de nuestras costumbres navideñas, pero este no les fue entregado a quienes laboraron 25, 30 y más años de su vida en la institución (o en alguna otra de la administración pública).



Un grupo de estos se convocó hoy para ir a pedir respuestas y exigir un derecho tan elemental, como el tener acceso a una bolsa de comida, en medio de la destrucción atroz de sus salarios y sus ingresos, y de tantas necesidades que pasa actualmente un jubilado. Pero la respuesta del ministerio supuestamente encargado de “defender los derechos laborales”, fue simplemente miserable: no solo se negaron a atenderlos, nadie los recibió, sino que incluso les trancaron las puertas del ministerio y, por si acaso, les enviaron un grupo de policías para vigilarlos.



Así lo denunciaron los jubilados, rechazando ser tratados de una manera “tan indolente y cruel”.

