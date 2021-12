Fedeunep: sueldos del sector público no cubren la cesta básica

Credito: UR

24-12-.21.-El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, indicó que todos los trabajadores del sector salud, educación, empleados públicos en general, alcaldías y gobernaciones perciben un sueldo que no supera la cesta básica.



«Un profesional que tiene mayores estudios de formación, no supera los 25 dólares. Crea una brecha enorme entre trabajadores del sector privado y el público´´, aseveró.



En su intervención concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, precisó que con la inflación que ha superado el dólar y que servicios como el HCM y funerarios se hacen inaccesibles.



´´Nuestro patrono Estado no cumple con ese beneficio ancestral, porque recordemos que eso es un beneficio obtenido por los servidores públicos a través de las luchas reivindicativas de muchos años´´, expresó.



Subrayó que las prestaciones sociales y las cajas de ahorro también se ha visto perjudicadas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 341 veces.

La fuente original de este documento es:

UR (https://unionradio.net/fedeunep-sueldos-del-sector-publico-no-cubren-la-cesta-basica/)