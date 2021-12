(VIDEO) Contundente protesta de trabajadores de la petrolera Petropiar exigiendo sus derechos

22-12-21.-Decenas de trabajadores y trabajadoras de la empresa mixta Petropiar salieron a reclamar por sus derechos laborales, salarios e incentivos recorriendo las distintas áreas de las instalaciones de la empresa. El clamor por sus reivindicaciones y las denuncias de engaño dieron fuerza a la protesta que se suma a las que se están llevando a cabo en la industria petrolera en las diversas regiones del país.Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Petropiar se concentraron desde muy temprano este martes 21 y marcharon por las instalaciones de ese mejorador de la industria petrolera, para exigir al Gobierno de Maduro y al ministro Tareck El Aissami que cumpla con el pago y entrega de un conjunto de beneficios laborales, que les prometieron desde hace seis meses.“Maduro y ministro Tareck el Aissami nos prometieron bolsas de comida y mejora de un bono a los trabajadores de Petropiar y está es la fecha que no nos han cumplido, ¿dónde está ese bono y los regalos de nuestros hijos?”, reclamaban los trabajadores durante la protesta.Petropiar es una empresa mixta cuya composición accionaria es 70% de PDVSA y 30% de la transnacional estadounidense Chevron, recibiendo actualmente alrededor de 140.000 barriles diarios de petróleo y produce crudo sintético, pero con una capacidad de producción de 180 mil barriles diarios de petróleo sintético.Acercándose las fiestas decembrinas y hartos de tantas promesas incumplidas, y no teniendo qué llevar a sus hijos, a sus familias, hicieron sentir su indignación ante tantos engaños, y continuar exigiendo el bono de incentivación para la producción, bolsa de alimentos, un salario igual a la canasta básica, seguro que garantice su atención médica y medicinas, equipamiento de seguridad y bioseguridad y la caja navideña.“Esto no se puede hacer, es un gran engaño que nos han hecho a nosotros. Aquí venimos ministro, y aquí nos quedamos. Y a partir de esta semana vamos a seguir con esta protesta. Óigalo bien señor Ministro”, gritaban los trabajadores y las trabajadoras mientras recorrían las instalaciones en una nutrida marcha.“Les preguntamos a ustedes, ¿nosotros no somos pueblo para ustedes?” interrogaba uno de los trabajadores a las autoridades nacionales. “Pdvsa Petropiar ha sido una vanguardia y un bastión de producción a nivel nacional. Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, nosotros los trabajadores de PDVSA Petropiar, les exigimos que si pueden venir hasta acá, nos digan a nosotros que no hay dinero para nuestro beneficios, háganlo, porque ya basta ya de mucho engaño, tanto engaño en todo el año. No es justo lo que están haciendo con nosotros los trabajadores de PDVSA Petropiar”, denunciaba con indignación.Así también lo hacía sentir una trabajadora petrolera cuando declaraba “¿Qué vamos a llevar nosotros a nuestros hijos, a nuestras casas? Hasta cuándo vamos estar nosotros aquí en este engaño. Nosotros exigimos, así como nos exigieron a nosotros una producción, ahora nosotros exigimos nuestros derechos, exigimos nuestros alimentos, nuestros incentivos…Ya basta”.Otro trabajador desde las otras áreas de la empresa declaraba: Le decimos, ¿usted va a pasar las navidades como las vamos a pasar nosotros? Pues yo me imagino que no. Después de que tanto nosotros producimos, que trabajamos a carta cabal, con las uñas para sacar la industria adelante, hoy nos pagan con esto, con pandemia, con miseria, no tenemos nada. Y aparte de eso el presidente de la planta nos dice que el seguro con el que contamos nosotros que no será renovado porque no tienen plata para pagar el seguro. ¿Somos o no somos pueblo?”.Pero el reclamo de los petroleros no se reduce a Petropiar, a la refinería Puerto La Cruz, a Petrocedeño en Anzóategui, en muchas otras partes del país continúan reclamando sus derechos, tal como lo hacen también los petroleros en el Zulia quienes llevan semanas reclamando por salarios igual a la canasta básica e incentivos. Pero el Gobierno de Maduro continúa oídos sordos a los reclamos obreros.A medida que se extiende el reclamo petrolero más que nunca se hace necesario unificar todas las protestas de los trabajadores de la industria para hacer sentir en una sola voz a nivel nacional el reclamo obrero mostrando la fuerza en una gran protesta nacional. Para ello, los trabajadores y las trabajadoras deben avanzar en realizar asambleas por lugares de trabajo, votando la unidad y la articulación de todos y todas de la industria petrolera con un plan de lucha a nivel nacional.