(VIDEO) Trabajadores de Salva Foods vuelven a protestar frente al Ministerio del Trabajo exigiendo respuesta

15-12-21.-Este martes decenas de trabajadores de la empresa Salva Foods protagonizaron una nueva protesta en Caracas frente al Ministerio del Trabajo para exigir el pago de cinco meses de salario adeudados más los bonos correspondientes.Hicieron sentir la voz de sus reclamos y acompañando a sus dirigentes sindicales quienes mantuvieron una nueva reunión con el representante legal de la empresa, miembros del Ministerio del Trabajo y de la Vicepresidencia de la República para arrancarles el compromiso de que les paguen lo adeudado, pues hasta el momento la empresa nunca ha dado la cara.Se trata de la segunda vez que acuden al Ministerio del Trabajo, siendo que el pasado martes 7 de diciembre luego de una reunión semejante, no se terminó resolviendo nada por el alegato de la representante de la empresa que no tenía poder de decisión y por tanto no se podía comprometer en nada. Por eso se llamó a una nueva reunión para este martes 14 en horas de la mañana, donde se haría presente la representación legal y con capacidad de tomar decisiones.Así, desde muy temprano casi 100 trabajadores y trabajadoras se hicieron presente en la Plaza Caracas donde se encuentra la sede principal del Ministerio, y mientras cantaban “Queremos respuestas” y “queremos que nos paguen” se llevaba adelante la reunión en las oficinas del Ministerio del Trabajo.Pero pasaban las horas y el clima de la protesta se fue calentando cuando los trabajadores se apersonaron directamente frente a las puertas del Ministerio demandando el pago de los salarios y realizando declaraciones a los medios y entonando sus demandas.El trabajador de Salva Foods Martin Toledo coordinador de logistica, declara durante la protesta frente al Ministerio del Trabajo para La Izquierda Diario explicando la situación de los trabajadores y exigiendo que les paguen lo que les deben. Son más de 2 mil trabajadores denuncia.De igual manera declaraba la trabajadora de Salva Foods Yerubi Liendo operadora de línea y con cinco años de servicio, denunciando durante la protesta que desde el 18 de septiembre los empresarios aplicaron el cierre de la empresa sin pagarnos nuestros salarios dejándonos en la calle.Los trabajadores han venido agotado todos los recursos legalmente en todas las instancias para saber de su situación, incluso han realizado manifestaciones de calle, pero si tener ninguna respuesta. Una de las últimas manifestaciones en La Guaira fue reprimida por la policía de dicho Estado.La empresa Salva Foods es responsable de la importación y ensamblaje de las cajas CLAP que opera en La Guaira y en otras ciudades del país, y la que está vinculada el empresario Alex Saab detenido en Estados Unidos. Son alrededor de 2500 trabajadores que de un día para otro se les anunció que ya no debían presentarse a trabajar.La empresa Salva foods 2015 realizó un cierre intempestivo y sin previo aviso de la misma dejando en la calle más de 2.500 trabajadores. “Desde el 18 de septiembre nos han aplicado un cierre de puertas de la empresa. En esa oportunidad nos dejaron un mes sin cobrar nuestro salario, bono y entrega de una bolsa, sin embargo, gracias a la presión que ejercimos logramos el pago del salario. Ahora exigimos que nos paguen el bono que nos corresponde" expresó Javier Hernández operador de montacarga de la empresa.Siguen la protesta y llaman a nueva acción en Caracas para esta semanaAl final de la reunión en el Ministerio del Trabajo, los trabajadores realizaron una asamblea en la Plaza Caracas donde se anunció el resultado de la reunión. El compromiso adquirido por el representante legal de la empresa, labrado en acta, fue que se comprometía a elevar a los socios de Salva Foods la propuesta de pago de 2 meses de salarios adeudados y los meses de aguinaldo en diciembre, y los otros dos meses en enero. Además se comprometió a una bonificación para aquellos trabajadores con familiares enfermos y uno para el combo hallaquero o en su defecto una cesta navideña. Además se acordó implementar en la empresa el Comité de higiene y seguridad social en la empresa.Para dar respuesta definitiva por parte de la empresa se convocó a una nueva reunión en el Ministerio del Trabajo para este jueves o viernes. Los trabajadores tomaron la decisión de realizar una nueva protesta para ese día, y de manera de hacerla más contundente decidieron que por cada trabajador presente traer a dos más de la empresa y un familiar, lo que llaman el 1x3, para masificar la acción de calle. Si para ese día no hay una respuesta clara radicalizaran la protesta anunciaron.