(VIDEO) Se realizó en Caracas concentración y marcha exigiendo una Navidad sin trabajadores presos

11-12-21.-Decenas de trabajadores y trabajadoras se hicieron presente este viernes 10 de diciembre en la nueva jornada de protesta en Caracas exigiendo #NavidadSinTrabajadorxsPresxs. Organizaciones sindicales, movimientos sociales, de derechos humanos, familiares y organizaciones políticas y activistas se concentraron frente a la Fiscalía donde realizaron un acto y luego marcharon hasta la Asamblea Nacional.Una vez más se hizo sentir la voz de protesta por las calles de Caracas exigiendo la libertad de las y los trabajadores presos por luchar, protestar y por denunciar actos de corrupción. El punto de concentración fue en la Plaza Carabobo en frente de la Fiscalía General de la República en horas de la mañana donde se realizó un acto tomando la palabra portavoces de diversas organizaciones sindicales y políticas, movimientos sociales, de mujeres y activistas exigiendo una #NavidadSinTrabajadorxsPresxs y denunciando las políticas represivas del Gobierno de Maduro.También se reclamaba por el conjunto de las demandas de la clase trabajadora, por un salario al nivel de la canasta básica familiar, por pensiones y jubilaciones dignas, por los derechos laborales anulados, la restitución de las convenciones colectivas, etc., y contra todos los atropellos que lleva adelante el gobierno nacional contra la clase trabajadora.Habían representantes del Grupo de Trabajo por la liberación de los trabajadores presos, del Comité de familiares y amigos por la libertad de los trabajadores presos, del sector salud como el sindicato SirtraSalud-Distrito Capital, de los trabajadores universitarios del sindicato SinatraUCV, de la educación, enfermería, de los empleados públicos, trabajadores de empresas como Salva Foods, trabajadores del Metro, del magisterio, jóvenes trabajadores, estudiantes, activistas por los derechos de la mujeres como las Comadres Púrpuras, Pan y Rosas, Mujeres en lucha, frentes sindicales como Coalición Sindical, 100% Sindical organizaciones políticas como el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Marea Socialista, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), En Común, de la APR, Rompamos el Silencio y otras organizaciones más. En, fin de casi todos los sectores que se han venido movilizando y este día reclamaban por la libertad de sus hermanos de clase que han sido detenidos y acusados de crímenes o por acciones que no han cometido.Suhey Ochoa integrante de la LTS y en nombre de Pan y Rosas hizo uso de la palabra denunciando las políticas antiobreras que el gobierno de Maduro ha venido llevando descargando toda la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Al mismo tiempo denunció toda la represión que lleva a cabo contra los trabajadores y las trabajadoras que salen a luchar metiendo en la cárcel a más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. Exigió la inmediata libertad de todas y todos los trabajadores presos. También denunció cómo sobre la mujer trabajadora cae también lo peor de la crisis teniendo que hacer dobles o triples jornadas de trabajo además del trabajo en sus familias, siendo uno de los sectores más precarizados.Es que el Gobierno de Maduro a la par que ha venido favoreciendo a los grandes sectores empresariales ha lanzado toda una arremetida contra la clase trabajadora desde imponer salarios de hambre, prácticamente inexistentes, eliminando todo tipo de derechos laborales así como las contrataciones colectivas y toda una serie de medidas esclavistas, y reprimiendo y metiendo en la cárcel a aquellos que salen a protestar. Contra todo esto se marcha hoy en Caracas y en momentos en que empiezan las fiestas decembrinas reclaman que no hay navidad ni noche buena con trabajadores presos.Luego del acto en la Plaza Carabobo se llevó a cabo una marcha donde los y las manifestantes tomaron la calle avanzando por la Avenida México y la Avenida Universidad. A pesar de que cordones de la Policía Nacional intentaron en diversos momentos contener la marcha, no lo pudieron conseguir y se consiguió llegar hasta las instalaciones del Palacio Legislativo. Durante la manifestación por la calle se fueron entonando canciones con consignas donde denunciaban las políticas antiobreras del Gobierno de Maduro y la exigencia de las y los trabajadores presos por luchar.Ya en las puertas de la Asamblea Nacional (AN), donde se esperaba la llegada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los representantes de sindicatos, movimientos sociales, de mujeres, organizaciones políticas, volvieron a tomar la palabra reiterando el reclamo fundamental: liberación de trabajadores presos y contra todos los atropellos a la clase trabajadora, ni un trabajador preso más por luchar y el grito fundamental de la jornada por una #NavidadSinTrabajadorxsPresxs.