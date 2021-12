Zulia: Trabajadores petroleros siguen exigiendo salarios al nivel de la canasta básica

Credito: LID

09-11-21.-“Desde el Muelle Antonio José de Sucre, Ciudad Ojeda, y la Unidad de Producción cinco héroes, todos los trabajadores de ambas guardias hemos tomado la decisión de permanecer a nivel de muelle ya que estamos inconformes con el salario, con el pago, no hay ningún tipo de respuesta por gerencia, por superintendencia” declaraba uno de los trabajadores petroleros.



Exigían que “de alguna manera, la gerencia de Occidente, la administración, recursos humanos, o quien sea que nos venga a atender y nos dé soluciones con el pago, porque no hay manera de seguir sosteniendo los trabajadores en las áreas sin ningún tipo de incentivo”.



No podemos permanecer cuatro días de guardia sin llevarles sustento a nuestras familias



Los trabajadores en diversos audios se dirigían al Gobierno de Maduro, declarando que “estamos inconformes totalmente con esos 20 bolívares que estamos cobrando semanal y no podemos permanecer cuatro días de guardia sin llevarles sustento a nuestras familias”.



Estamos en la firme disposición de permanecer a nivel de muelle mientras no se nos dé una pronta respuesta



También declaraba, en nombre de todos los trabajadores que: “Estamos en alerta, necesitamos el apoyo de todos los trabajadores porque estamos en la firme disposición de permanecer a nivel de muelle mientras no se nos dé una pronta respuesta”.

