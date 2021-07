Trabajador de la Casa Nacional de las Letras Andres Bello denuncia que lo despidieron injustificadamente

Casa Nacional de las Letras Andrés Bello en Caracas Credito: web

Caracas, 11 de julio de 2021.- El trabajador Isaac Medina, ha denunciado que fue despedido injustamente, sin cumplirse las leyes e ignorando el decreto de inamovilidad laboral existente. La causa: Opinar sobre la desaparición del profesor Carlos Lanz. A continuación lea la denuncia:



¨Casa Nacional de las Letras Andrés Bello un nido de burócratas pseudo intelectuales.



En las instituciones del estado venezolano, incluyendo la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ente dirigido por el poeta William Osuna, Premio Nacional de Literatura (2007), se pasan por donde no les pega el sol, el Decreto presidencial de inamovlidad laboral, emitido por el dignatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.



En este sentido, quiero relatar como de manera injustificada, el mencionado pseudo intelectual utilizando artimañas de la administración pública, heredada de la cuarta República, no solo le bastó con despedirme de manera vil y cobarde de mi lugar de trabajo, sino que además, ha tomado represalias en otras oportunidades, contra compañeras de trabajo, mujeres luchadoras y madres de familia que dejaron o dieron todo por este organismo como es el caso de la camarada Yusleidi López.



El pasado sábado 3 de julio, en el grupo de WhatsApp de los Trabajadores de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello (FCNLAB), el Sr. William Osuna (W.O; como acostumbra firmar) invita a los trabajadores a redactar una décima, poesía o algunas palabras referentes al profesor Carlos Lanz.



El mencionado poeta, hace lo suyo, escribe sus palabras y yo, posteriormente, publico lo siguiente:



Este 3 de julio de manera afectiva

celebro con perspectiva

positiva y elocuente

el natalicio de un exponente

y sobresaliente

ejemplar

me refiero a

Carlos Lanz

desaparecido

arbitrariamente



Nadie sabe donde estás

muchos prenguntan por ti

deseamos verte por aquí

rodeado por tu pueblo

con tu boina de sombrero

y la filosofía

de Martí



Las autoridades

dicen que

desapareciste voluntariamente

embarrándonos de frente

con el asqueroso

sabor de la mentira

nos negamos

aceptar tu partída

dolorosa en lo más hondo

esperamos

que las investigaciones

lleguen a fondo

y te encuentren

con vida.

#DondeEstáCarlosLanz



Esto causó varias interrogantes en el decimista, Neguel Machado, quien me responde con un poema corto, hasta que la señora correctora de la institución, cuyo nombre no mencionaré, por respeto y pudor, escribe una cita de Umberto Eco, donde entre tantas cosas dice:



"Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas... Es la invasión de los imbéciles".



Por su parte, el Sr; Neguel Machado, se suma a la clara descalificación de la correctora, y yo, le respondí de manera firme y contundente:



"Da risa el nivel político de algunos pseudos intelectuales que critican a la cuarta República, cuando son hijos de ella, vivieron en ella y se comportan como ella".



Esto ocasionó euforia al gobiernero William Osuna, quién utilizando las triquiñuelas de la vieja Burguesía, aplicada ahora por la nueva "Burgesía Revolucionaria" encomendó a la persona encargada del personal de la FCNLAB para que me solicitará la carta de renuncia. Al yo negarme a firmar dicha carta, me mostraron una notificación donde entre líneas decía que yo "Acusé al Gobierno Nacional de secuestrar o desaparecer al profesor Carlos Lanz". Que mejor firmara la renuncia porque de lo contrario mi hoja de vida estaría manchada por la mala recomendación que ellos darían de mi, en la carta de trabajo.



Les pregunto a ustedes queridos lectores ¿en qué parte de mi escrito yo señalé al Gobierno de Nicolás Maduro, de haber secuestrado al profesor Carlos Lanz? ¿El Fiscal General de la República, dijo o no, que nuestro maestro Carlos Lanz desapareció voluntariamente?



Camaradas, compañeros, esto evidencia una vez más la persecución que tienen algunos personeros que presiden instituciones del estado, contra las trabajadoras y trabajadores de la administración pública. El procedimiento de despido está viciado, pues no se hizo ajustado a la Ley, no se le notificó a la inspectoría correspondiente; la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras LOTTT, nos protege.



En consecuencia, el procedimiento, amedrentación y retaliación política que se efectuó el pasado miércoles 7 de julio del presente año, en la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, es ilegal e inconstitucional y conlleva sanciones contra funcionarios como el Sr. William Osuna que lo prácticó y es contrario al Derecho y la mística revolucionaria.



Recordemos que el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:



"Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecer censura".



De igual manera el artículo indica que "Se prohibe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas ara dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades".



Todo esto sucede actualmente en algunas instituciones del estado, donde además existe explotación laboral; las condiciones de trabajo son paupérrimas (laborar hasta altas horas de la noche, pernoctar en las instalaciones, sin asegurarnos alimentación, seguridad ni transporte). Quiero destacar en los puntos antes expuestos: en transporte, el Sr. William Osuna, tiene su taxi particular, el cual cancela la institución. Su alimento, que en ocasiones la paga el organismo, para él y para sus allegados, mientras los trabajadores, pasábamos hambre; aparte del acoso y difamación que se sufre por denunciar estas irregularidades.



Por tal motivo yo, Isaac Medina, comunicador popular, militante revolucionario y miembro de la clase trabajadora de Venezuela, denuncio públicamente al Sr; William Osuna, y a la institución que él preside: Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.



Asimismo, los invito a denunciar no solo estas acciones irregulares, sino otras situaciones que puedieran estar pasando dentro de la administración pública. Vamos todas y todos a luchar por nuestras reivindicaciones, juntos #RescatemosNuestrosDerechos

(Isaac Medina)