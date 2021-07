Anzoátegui: Trabajadores de la salud en El Tigre protestaron por pago incompleto y la falta de vacunas

Credito: RFA

08-07-21.-Este miércoles 7 de julio trabajadores de la salud del hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre, Anzoátegui, protestaron por el incumplimiento del contrato por parte de las autoridades sanitarias y la dotación de equipos de bioseguridad.



Belkis Sifontes, delegada del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del sector Salud (Sunepsa-Anzoátegui), señaló que el pasado 17 de junio se firmaron unas cláusulas económicas pero que las mismas fueron violadas.



La gremialista informó que una trabajadora jubilada y una enfermera supervisora habían perdido la vida en las últimas 24 horas en el hospital centinela quienes presentaron sintomatología asociada a la COVID-19.



“Ustedes ven que hasta nosotros en nuestra familia de salud pasamos por esta calamidad, no tenemos seguridad social, nos vamos a ir muriendo poco a poco», argumentó.



Sifontes indicó que los tratamientos son demasiado costosos. Por ello se les hace cuesta arriba poder cumplir con los mismos. “Nadie puede comprar los medicamentos del COVID, y se vanaglorian que hay medicamentos, quién tiene 150 dólares para comprar el Remdesivir, eso nos lleva también que los trabajadores del área COVID también seamos afectados».



La representante de Sunepsa criticó la forma en que han venido manejando las jornada de inmunización contra la COVID-19 en la zona

sur de Anzoátegui ya que el personal de salud no ha sido vacunado en su totalidad.



“Teníamos que ser vacunados en primera línea y no se ha hecho, además del equipamiento de nuestros hospitales donde ahorita se

ha incrementado en El Tigre el COVID y no tenemos mecanismos de bioseguridad”.



Pidió a la comunidad a que no los agredan cuando toman medidas extremas para exigir sus derechos. “Esto es una protesta en estos

momentos pero va a llegar el momento donde todos los trabajadores vamos a abandonar el hospital y va a quedar el hospital solo y tampoco aceptaremos que el gobierno meta personas que no sean venezolanas en nuestros centros de salud”, alegó.

