Trabajadores del IPASME denuncian presuntas irregularidades en el organismo

Convocatoria a protesta en IPASME Credito: Trabajadores del IPASME

Denuncia de los trabajadores del Ipasme Credito: Trabajadores del IPASME



Caracas, 4 de julio de 2021.- Trabajadores y trabajadoras del IPASME, denuncian que hace más de tres años compraron mediante crédito y de contado artefactos de la línea blanca del Programa Mi Casa Bien Equipada, los cuales no han sido entregados por la Junta Administradora del instituto.



Señalan que el pasado 25 de junio, un grupo de docentes denunciaron ante la Fiscalía Superior del estado Carabobo, estos hechos.



Indican en su comunicado que: “El caso es del conocimiento de la Fiscalía Superior del estado Carabobo, los afectados serían miles de docentes de todo el país. Una vez hecha la denuncia, el exhorto de los maestros carabobeños al gobierno de Maduro y a su Ministro de Educación fue remover a los responsables, quienes hasta la fecha, no han sido destituidos como exige el magisterio venezolano.



Ante la problemática general y del constante deterioro del Ipasme, el gremio docente está organizando una protesta en las sedes de los Ipasme del país. Esta se llevará a cabo, el próximo jueves 08 de Julio a las 09:00 AM.



Maduro en Mayo del 2015 ordenó una restructuración del Ipasme que nunca se hizo. La restructuración supuso enfrentar el problema de la corrupción en dicho instituto. Sin embargo, la negligencia y la corrupción son las causa que los propios afiliados le atribuyen al pésimo servicio de salud, no hay para hacer un examen de orina y por la desaparición de parte de los 124 mil electrodomésticos de Mi Casa Bien Equipada destinados a los docentes.



En una encuesta realizadas por docentes en las redes sociales y promovida por FORDISI, organización gremial liderada por la profesora Griselda Sánchez, obtuvo como hallazgo un altísimo rechazo a la actual gestión administrativa del Ipasme con una reprobación del 96% de los maestros de toda Venezuela.



¿Cómo Evalúa usted la gestión de la actual Junta Administradora del Ipasme en garantizar el bienestar de sus afiliados?



Muy Mala 68,3%

Mala 22,2%

Regular Hacia Mala 5,9%

Regular Hacia Buena 2,7%

Buena 0,9%

Muy Buena 0%



Resultado

Aprobación de la Gestión 3,6%

Reprobación de la Gestión 96,4%



¿Está usted de acuerdo con la destitución de la Junta Administradora del Ipasme por los daños y perjuicios ocasionados a sus afiliados en materia de prestación de servicio de salud y de gestión del Programa Mi Casa Bien Equipada?



Si 97,3%

No 2,7



La última palabra en materia de restructuración la tiene el gobierno de Maduro, sin menoscabo de la investigación que debe realizar la fiscalía, en un momento en que el régimen de Maduro ordenó una reforma del sistema judicial”.



Fuente: Edward Carrasco

Correo: edward.carrasco23@gmail.com