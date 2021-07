(VIDEO) Trabajadores de la salud, jubilados y pensionados denuncian ante la ONU que no hay un plan de vacunación anticovid en Venezuela

30-06-21.-Varias denuncias llevó este miércoles el Frente en Defensa de Jubilados y Pensionados y gremios de la salud a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Los Palos Grandes.La primera de ellas es que ni siquiera se sabe cuántos adultos mayores han sido vacunados contra la COVID-19, señaló Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.No solo no hay suficientes vacunas avaladas por la OMS, sino que se está probando un producto -el candidato vacunal Abdala- sin informarle a la gente que se trata de un ensayo, señaló el diputado Arnoldo Benítez.Bioanalistas, médicos, educadores también acompañaron la movilización, y aseguraron que no hay un plan de vacunación anticovid en Venezuela.Como presidente de Fetrasalud, Pablo Zambrano ,señaló que ni la mitad de los trabajadores del sector sanitario han sido vacunados contra la COVID-19. “Esa es la realidad”, criticó. Tampoco tienen implementos para la protección, como mascarillas, lamentó Zambrano.Las academias científicas han denunciado que no hay un plan claro para la vacunación anticovid, sino jornadas erráticas en las que no se han definido las prioridades.La Academia Nacional de Medicina propuso que se inmunizara a todo el personal de salud, y después, a todos los adultos mayores.