Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) no paga prestaciones, denuncian trabajadores retirados

La escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) ente adscrito al Ministerio de Educación Universitaria no le paga prestaciones sociales a los trabajadores retirados, según denuncia de ex trabajadores que esperan por las mismas desde noviembre de año pasado. Tampoco reciben su pago otros trabajadores retirados en fechas más recientes. Optaron por no identificarse, por temor a represalias, ya que no confían en la justicia laboral, pero pidieron dar a conocer esta queja.

Aparte de este incumplimiento, la gran preocupación que les embarga es que en medio de la difícil situacion de país el dinero se devalúa notablemente todos los días en bolívares, mientras muchas necesidades familiares cada vez exigen más la disponibilidad de dólares por la avasallante dolaricación de la economía.

Es por ello que desean llamar la atención del Ministro César Trompiz, del Ministerio de Educación Universitaria, para que se le busque pronta solución al asunto y se eviten mayores perjuicios a la clase trabajadora.

En la ELAM le deben prestaciones sociales a un grupo de al menos 64 trabajadores retirados que ven pasar sus días con sus familias sometidas a inmensas penalidades en una economía hiperinflacionaria que ha despojado a los salarios y a las prestaciones la mayor parte de su valor.