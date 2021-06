Jubilados de PDVSA siguen muriendo de mengua en espera del pago de sus prestaciones sociales

Credito: RFA

10-06-21.-Los trabajadores jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, siguen muriendo de mengua en espera del pago de sus prestaciones sociales, pero con montos ajustados a la hiperinflación actual.



Los ex funcionarios de Ciudad Guayana, Carabobo, Zulia y Caracas han emprendido una serie de protestas reclamando también la restitución del fondo de pensiones, con el cual, si estuviera vigente, estarían devengando unos 660 dólares mensuales, pero apenas reciben un poco más de 2 dólares, es decir, solo 7 millones de bolívares, de acuerdo al último incremento salarial.



Integrantes del llamado Comité de Lucha de los Jubilados de PDVSA, presentes en varias regiones del país, han advertido que «todos los días se nos están muriendo dos y tres jubilados de hambre. No es por otra casa, es por hambre y falta de medicinas».



Calificaron la situación de los jubilados y pensiones de la industria petrolera nacional como realmente crítica, agravada también por efectos de la pandemia del Coronavirus.



El fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela entró en crisis desde el año 2014 cuando una auditoría arrojó que habían desaparecido más de mil millones de dólares, causa por la cual se investiga actualmente al ex presidente de la empresa Rafael Ramírez, quien se encuentra fuera del país.



Ramírez y otros ex directivos de la estatal son señalados de cometer una estafa con el fondo de pensiones o de previsión social de todos los trabajadores petroleros.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 355 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jubilados-de-pdvsa-siguen-esperando-por-su-fondo-de-pensiones/)