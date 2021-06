José Bodas de la FUTPV denuncia "arremetida contra el contrato colectivo y la estabilidad de los trabajadores"

03-06-21.- El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, denunció durante una entrevista en Unión Radio la situación en la que se encuentran los trabajadores de la industria producto de los bajos salarios que no pasan de los «6 millones» de bolívares al mes.



Afirmó que en la actualidad un 96 % de los ingresos de los trabajadores petroleros son bonos «que no tienen incidencia salarial».



A su juicio, en el país se produjo «una arremetida» contra el contrato colectivo y la estabilidad de los trabajadores.



«No hay discusión de la contratación colectiva y las que hacen, es precisamente la destrucción del salario y no hay salario igual a canasta básica como lo establece el articulo 91 de la Constitución», manifestó el sindicalista.



Bodas sostuvo que insistirán en la celebración de unas elecciones dentro de la FUTPV.