Zulia: Trabajadores sanitarios protestaron en ambulatorio de Machiques por cuarto día consecutivo

28-05-21.-Trabajadores sanitarios del ambulatorio de Las Piedras en Machiques protestaron por cuarto día consecutivo por la falta de vacunas, material de bioseguridad y transporte para hacerle frente a la COVID-19 en este centro de salud.



José Soto, trabajador del dispensario, describió a través de Radio Fe y Alegría Noticias cuáles son las carencias que actualmente presentan y que los ponen en alto riesgo de contagiarse.



Contó que «comenzamos el día lunes el paro y aún no hemos recibido respuesta de los entes gubernamentales, nosotros estamos exigiendo que nos faciliten las vacunas para todo el personal en general de nuestra institución, equipos de bioseguridad ya que no contamos con ninguno de ellos».



Soto confesó que ante las dificultades «hemos tenido que reusar mascarillas y gorros para venir a atender a los pacientes, también exigimos que nos resuelvan el problema del transporte que tenemos, sobre todo con el personal foráneo que muchas veces no tienen cómo llegar a su sitio de trabajo».



La doctora Nataly Delgado también se sumó a los reclamos de sus otros 15 compañeros de trabajo. Confirmó que no cuentan con los suficientes insumos «ni con suficiente personal porque han venido renunciando a consecuencia de toda esta situación».



Reiteró que ni los médicos ni el personal de enfermería ni las camareras del ambulatorio han sido vacunados contra el virus mortal. La médico exigió respuestas de la gobernación del Zulia no solo para la provisión de insumos médicos sino también «porque cómo pueden ver la institución también necesita reparaciones, no tenemos aire (acondicionado), no tenemos agua, no contamos con bombillos ni siquiera».

