Organizaciones sociales, sindicales y políticas se manifiestan contra la represión sindical en Sevilla, España

Alcalá de Guadaíra (Sevilla, España) a 26 de marzo de 2021.- El Viernes de Dolores, tuvo lugar una concentración convocada por la organización sindical Comisiones Obreras (CC.OO.) de Alcalá de Guadaíra ante las oficinas de Mancomunidad de los Alcores en esta localidad. Asistieron, además de un numeroso grupo de trabajadores de esta empresa pública, delgados sindicales de otras empresas (Huawei, Ayuntamiento de Alcalá, Finanzauto...) junto con miembros de la Comisión Ejecutiva de CC.OO. de Sevilla y Dos Hermanas, del Sindicato de Servicios a la Ciudadanía y de Industria de CC.OO. Estuvieron también presentes, el Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Concejales de Adelante Alcalá y miembros de la Plataforma Alcalareña en Defensa del Sistema Publico de Pensiones, entre otras entidades.

Las denuncias del traslado arbitrario, los expedientes disciplinarios, y la reducción de su salario son algunas de las actuaciones antisindicales con las que la dirección de la Mancomunidad está intentando acallar a Miguel Cuadros Delegado Sindical de CC.OO.

Dirigentes de CC.OO. declaran en protesta de trabajadores en Alcalá de Guadaíra, Mancomunidad de Los Alcores (Sevilla / España).

Credito: CC.OO. de la Mancomunidad de Los Alcores, Sevilla (España)

En el trascurso del acto se denunciaron también la masiva contratación en fraude de ley por parte de la Mancomunidad de los Alcores, a los que Miguel está combatiendo y los tribunales de lo social condenando a reconocer a numerosos trabajadores como indefinidos. El Convenio Colectivo y cuadrantes de trabajo no se respetan y obligan a numerosos empleados a trabajar sistemáticamente en domingo y festivos, impidiéndoles rotar y estar también con sus familias. Señalan la inexistencia de sistema alguno de control horario y la resistencia a la firma de los partes de trabajo y la oposición numantina a la celebración de elecciones sindicales, cuando el mandato del anterior Comité de Empresa lleva dos años caducados. Son algunas de las situaciones a las que Miguel Cuadros se viene enfrentando.

Con la lectura de un manifiesto donde se indicaba también que "tuvieran claro los directivos y políticos que gobiernan la Mancomunidad que no vamos a consentir que crucifiquen a Miguel ni a ningún trabajador por ejercer el derecho a la crítica y a la defensa de los intereses de los trabajadores. Porque no vamos a consentir a estas alturas, que se ignore la Libertad Sindical, un derecho fundamental consagrado no sólo por la Constitución sino también por la Declaración Universal de Derechos Humanos" y el agradecimiento a los asistentes por su participación, finalizó el acto.

Así lo informó José Luis García Martínez, Portavoz de la Comisión Ejecutiva de CC.OO. de Alcalá de Guadaíra.