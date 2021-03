Denuncian arbitrariedades y nepotismo de autoridades en el Materno Infantil de Caricuao

25 de marzo de 2021.-

Trabajadoras y trabajadores del Hospital "Pastor Oropeza", mejor conocido como el Materno Infantil de Caricuao, en reunión sostenida con directivos y representantes de SirtraSalud Distrito Capital, denunciaron manejos irregulares por parte de las nuevas autoridades de dicho centro, quienes amparándose de su poder actúan arbitraria y discrecionalmente, muchas veces usurpando competencias técnicas, profesionales, académicas, y también de elementos de carácter humano que afectarían a la vasta población usuaria que atiende este hospital y también a quienes ahí laboran.

Así lo dieron a conocer voceros del mencionado sindicato clasista, los cuales continúan su relato de las denuncias formuladas por los trabajadores y trabajadoras:

Empecemos por señalar el manejo irregular e inadecuado de 70 cajas CLAPS que las autoridades del hospital, en la persona de su director, Dr. Yervis Delgado, le dieron a las mismas. Fue tan así, que al arroz y a la pasta que contenían estas les cayó gorgojos, dejándolas no aptas para el consumo y alimentación de los trabajadores y sus familias. Debemos señalar, que a las 70 cajas les fueron sustraídos artículos como el aceite y el azúcar, solamente a 12 de ellas les dejaron esos artículos, sin que nadie se digne a explicar ni a responder por este hecho.

Así mismo, en el manejo de los insumos donados por la UNICEF, institución que desde hace años ha establecido una coordinación con el hospital y designado a un personal calificado técnicamente para ello a través de talleres. El ciudadano Director designó sin consultar a un personal que no tiene los conocimientos en el control y seguimiento de los insumos, generándose un desorden y un manejo incorrecto, distribuyendo equivocadamente los mismos.

Otro elemento verdaderamente extraño y exagerado, es la cantidad de adjuntos que tiene el nuevo director (al menos tres), quienes le pasan por encima y desconocen sin mayores explicaciones a los jefes de los departamentos y servicios, los cuales no solo tienen años de servicios, sino que han hecho los respectivos concursos y reunidos los méritos cumpliendo así con lo que establecen las normas. Así ha pasado con departamentos como el de Farmacia, que en la actualidad lo regenta una médico y no un farmacéutico, cómo debería ser. La cual, aparte de todo, impuso como medida que no se entrega un solo medicamento sin su firma o autorización, lo cual crea "cuellos de botella" que evitan garantizarle al usuario un bien tan necesario".

Al respecto, los trabajadores señalan: "Los denunciantes no negamos el necesario control y supervisión en la entrega de los medicamentos, pero debe ser con mecanismos apropiados que no obstruyan su flujo".

Otras funciones que son objeto del intento de desplazamiento caprichoso, ilegal y contrario a la norma y a la calificación profesional, es la designación de la Coordinación Docente y también del Servicio de Epidemiología, para poner al frente de estos a la Dra. Michel Coromoto Torrealba, esposa del Director. Aunque quien designa al Coordinador Docente debería ser la Universidad de la Salud y no el director del hospital unilateralmente, y en el caso del Servicio de Epidemiología, tiene que ser un Epidemiólogo o Epidemióloga, como quien lo ejerce actualmente, a la cual, por cierto, inexplicablemente no han tomado en cuenta para la campaña de vacunación contra el Covid, relegándola de hecho.

Para finalizar, Sirtrasalud Dtto. Capital expresa la preocupación de los trabajadores y trabajadoras, particularmente, de las médicas y médicos por la reciente orden del director del hospital, en cuanto a paralizar las electivas, es decir, todas las operaciones y realizarlas solo con su autorización, en virtud de que, según él, existen rumores de que se están cobrando las mismas en dicho centro. Ante tan disparatada y policial medida, la representación sindical y vocería de los trabajadores, señala que si lo que se quiere es investigar en serio esta supuesta situación y llegar hasta las últimas consecuencias sobre la veracidad de dichos rumores, no es necesario afectar a la población usuaria ni el rendimiento de la respuesta hospitalaria a sus demandas y derechos a una salud oportuna.

Lamentablemente, el sector salud en los últimos tiempos aparte de ser objeto de recortes presupuestarios como producto de un Paquetazo brutal, también ha sido víctima de los manejos caprichosos de gestiones de advenedizos y arribistas, solo por el hecho de tener padrinos políticos, por cierto, y no tener la menor idea de lo que representa la verdadera militancia revolucionaria. Por tanto, reiteramos nuestro llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a la unidad y la lucha para revertir la tragedia salarial, laboral e institucional que vivimos.