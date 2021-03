Uber del Reino Unido pagará a sus conductores salario mínimo de $12 la hora, vacaciones y un plan de pensiones

Referencial Credito: Web

17-03-21.-La empresa de transporte Uber anunció que pagará a sus 70.000 conductores del Reino Unido, un salario mínimo y aseguró que tendrán derecho a protecciones laborales básicas como vacaciones pagas y protección social.



El gigante de los transportes privados dijo que sus choferes recibirán al menos 8.72 libras esterlinas la hora (equivalente a 12 dólares). El anuncio fue hecho luego de haber perdido un caso en la Corte Suprema británica el mes pasado, cuando un juez dictaminó que los conductores deberían ser clasificados como trabajadores y no como contratistas independientes.



Uber afirmó que mostró que la empresa estaba "dispuesta a cambiar" y que era poco probable que las tarifas subieran debido al cambio en las condiciones.



Los dirigentes sindicales y laboralistas que celebraron la noticia, expresaron a los medios británicos, que la medida de Uber tendrá consecuencias de gran alcance para los trabajos esporádicos.



En una columna en el diario Evening Standard, el director ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi, aseguró que esta es una importante mejora en el estándar de trabajo de los conductores del Reino Unido.



Dijo que sabe que muchos no les darán una palmada en la espalda por este paso, después de un batalla legal de cinco años.



"Algunos pueden preguntar: ¿por qué y por qué ahora?", subrayó el directivo.



En ese sentido, explicó que primero reconocieron que plataformas como la de Uber funcionan de manera diferente en diferentes países y lo que tiene sentido para el Reino Unido puede no tenerlo en Polonia, Paraguay o Pensilvania.



"Es la naturaleza de los negocios querer consistencia. El futuro del trabajo es un problema demasiado grande para una solución única para todos y eso está bien", precisó.



Según Khosrowshahi, la compañía también llegó a la conclusión de que el ´statu quo` del trabajo independiente no es lo suficientemente bueno, aunque hay un número cada vez mayor de personas que elige este tipo de empleo por la flexibilidad que ofrece.



Para el directivo, la posibilidad de elegir si se trabaja, cuándo y cómo, es un nivel de libertad que no está disponible con el empleo tradicional.



En ese sentido, en declaraciones a la BBC, la abogada del estudio Bates Wells, Rachel Mathieson, quien representó a los conductores de Uber que luchan por los derechos de los trabajadores, lo calificó como "un hito muy importante".



De esta forma, a partir de ahora los trabajadores de Uber, recibirán al menos el salario mínimo del Reino Unido para los mayores de 25 años, después de aceptar una solicitud de viaje y después de cubrir los gastos.



Informó que a todos los choferes se les pagará el tiempo de vacaciones en función del 12,07% de sus ingresos abonados quincenalmente.



Los trabajadores también se inscribirán automáticamente en un plan de pensión con contribuciones de Uber y continuarán con el seguro gratuito en caso de enfermedad o lesiones, entre otros beneficios.



La empresa informó además que los choferes tendrán la libertad de elegir cuándo y dónde conducen.