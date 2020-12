Trabajadores y pensionados seguirán protestando en la calle por salarios justos

Credito: UR

11-12-20.-El coordinador Nacional de la Plataforma Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, Carlos Salazar, cuestionó que el salario que perciben los empleados y pensionados sea 0,36 centavos de dólar por lo que exigió su revisión y ajuste adaptado a la realidad económica.



Enfatizó que han decidido tomar las calles para exigir respuesta a sus demandas.



«Ellos no entienden que un jueguete de buena calidad está costando $60, necesitamos casi dos dólares diarios para poder comprar un juguete para el Niño Jesús. Si tienes tres niños debes tener casi $200 que no los tenemos».



Enfatizó que el gobierno debe entender que el país está rigiendo su economía a través de divisas «pero tú no lo vez en los salarios», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio .



«Que nos queda a nosotros los trabajadores y jubilados (…) irnos a una protesta enorme desde el día 15 hasta el 23 de enero del año que viene», acotó.



Comentó que el descontento afecta a todos por igual por lo que han tenido que rebuscarse en otras actividades para adquirir divisas. «Tenemos un país con una economía informal que no contribuye en nada», alertó .



Aseveró que se entregó una solicitud a la Cepal para intentar la cancelación de salarios correspondientes a $143 como se paga en países de extrema pobreza, pero aseguró el gobierno no ha querido aceptar.

