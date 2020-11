Bolívar: accidente laboral en Bauxilum Mina en Los Pijiguaos deja 2 trabajadores lesionados

Taller de Bauxilum Credito: Referencial

15 de noviembre de 2020.- Los Delegados de Prevención, Seguridad y Salud Laboral de Bauxilum Mina en Los Pijiguaos, Municipio General Cedeño en el estado Bolívar denuncian a la administración de la operadora de Bauxita y hacen responsable de los múltiples accidentes laborales que son en total 12 en lo que va de año y uno de los accidentes con un trabajador fallecido que todavía esperan que lleguen los cuerpos de investigaciones del Ministerio del Trabajo y INPSASEL para determine causas y tome medidas correctivas para evitar perdidas de vida y lesiones en los trabajadores por accidentes laborales. Todo estos actos constituyen una violaciones a las leyes.



Este viernes a las 5 de la tarde se trasladaban 3 trabajadores del área de Servicio en un autobús Encava conducido por José Gutiérrez, el mismo se apaga en plena subida y queda sin frenos por no tener operativo los frenos de emergencias, el mismo se viene en retroceso y el chofer hace esfuerzos para mantener el pesado vehículo en la vía y no caer al precipicio, en el accidente sale lesionado el chofer José Gutiérrez, con traumatismo generalizado, José Abad con cúbito y radio, el oreo ocupante es Darwin Pernia que salió ileso, todos trabajadores del Área de Servicio.



Los Delegados de Prevención, manifiestan que en los actuales momentos vienen denunciando reiteradamente por diferentes medios que la Clínica de Bauxilum no cuenta con servicio de Rayos X y menos con Traumatología y los heridos deben ser trasladados a Puerto Ayacucho para su evaluación, ciudad que esta a más de 160 kms de los Pijiguaos



Lamentablemente esta administración lo que ha producido a sido records de accidentes laborales y esta involucrada en la muerte de un trabajador que hasta los momentos no se ha aclarado. Los Delegados de Prevención hacemos un llamado nuevamente al presidente de CVG, Pedro Maldonado para que se apersone en la operadora de Bauxita y constaste para que tome las correcciones pertinentes.