(VIDEO) Este jueves inicia Encuentro Internacional online de Trabajadoras y Trabajadores

12.11.20 - Este 12 y 13 de los corrientes, Caracas se realizará en Caracas, el Encuentro Internacional online de Trabajadoras y Trabajadores con el objetivo de unificar criterios para hacer frente a los ataques y agresiones imperiales hacia la clase obrera.



El integrante de la Comisión General de la Plataforma Clase Obrera Antiimperialista (PCOA), Nelson Herrera, informó que se van a reunir más de 300 trabajadores y trabajadoras del mundo y esperan que participen más de 61 delegaciones de los cinco continentes.



“Vamos a articular una campaña de solidaridad de los trabajadores del mundo con los pueblos sancionados y víctimas de agresiones constantes de parte de nuestro enemigo histórico que es el imperialismo”, indicó Herrera.



Asimismo, aseguró que se van a elaborar propuestas de organización para buscar alternativas socio productivas desde los pueblos para liberarlos de la dependencia del capitalismo.



Herrera manifestó que el evento se está articulando desde mayo pasado, fecha en la que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, conjuntamente con la Vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumen la responsabilidad de una propuesta dada por el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Encuentro Internacional de los Trabajadores en Solidaridad con el pueblo venezolano.



“Aquí el Presidente nos invitó a consolidar una comisión que convocara un gran encuentro para articular las distintas campañas de solidaridad y lucha contra el imperialismo”, dijo Herrera.



La unión por un bien común



El integrante de la PCOA afirmó que el evento es de suma importancia debido al contexto actual, que exige nuevas formas de organización:



“El mundo sindical tiene una cantidad de afiliados de un 20%, es decir, que existe un 80% que quizás simpatice con los movimientos antiimperialistas-progresistas que no se están involucrando. Nosotros consideramos que los trabajadores del mundo son el sostén económico y transformador del mundo y son los que están viviendo constantemente las asfixias del Fondo Monetario Internacional y las agresiones imperialistas”.



Siendo Venezuela una de las naciones más golpeadas, en especial sus trabajadores, el evento servirá como reconocimiento de los amigos del mundo con nuestro país, y a su vez de cada uno en particular, de sus luchas, sus costumbres, su historia: se articularán para combatir juntos un enemigo histórico.



Herrera señaló que contarán con la presencia de partidos políticos tanto partidos comunistas, de trabajadores, que “posiblemente en su país no se lleven muy bien o tengan algunas diferencias pero reconocen como enemigo al imperialismo. Estamos buscando el punto de consenso entre las izquierdas del mundo para articular y hacer un gran plan de lucha que nos lleve a avanzar en pro del desarrollo sostenible de la economía de los trabajadores y trabajadoras”, señala Venezolana de Televisión (VTV) en su sitio virtual.