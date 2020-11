Al sector privado le han venido de perlas las medidas del gobierno para violar los derechos de los trabajadores

Entrevistamos a Jean Mendoza, trabajador de la empresa transnacional maderera (chilena), Masisa, con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Mendoza es TSU en Instrumentación y su cargo en la empresa es de operador de mantenimiento eléctrico. Tiene 20 años de servicio.

Desde que se comenzó a agudizar la crisis en Venezuela hace unos años y en particular para la clase trabajadora, Mendoza ha estado activando junto a importantes sectores de los trabajadores de diversas áreas en Guayana, tanto públicas como privadas, en torno a la recuperación de derechos fundamentales que han sido malogrados.

Aporrea: Jean, ¿cómo está la situación de los trabajadores en la empresa Masisa?

Jean Mendoza: Nuestra situación no es muy diferente a la que estamos viviendo todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Tenemos un patrón que desconoce nuestros derechos, acogiéndose de las medidas que ha implementado el gobierno nacional, pero que a ellos, al sector privado, también les han venido de perlas. Es decir, el memorándum 2792, si bien lo emitió el gobierno, el sector privado lo aplica con toda vehemencia, e igual los salarios de hambre a que nos tienen sometidos. Nos pulverizaron las prestaciones y además los despidos injustificados tienen total procedencia en las inspectorías del trabajo… En fin, el gobierno ha diseñado una política económica profundamente antiobrera y antipopular, pero la patronal privada también sigue violando todos esos derechos que habíamos conquistado los trabajadores en décadas de lucha.

A: ¿Masisa está produciendo?

JM: Está produciendo al 10% de su capacidad, sin embargo, la gerencia viene desde hace mucho tiempo vaciando las bodegas, las cuales se encontraban en su total nivel de almacenamiento; es decir, que igual siguen sacando gandolas del producto. En otras palabras, el hecho de que no se esté produciendo a su plena capacidad no quiere decir que hayan dejado de vender lo que anteriormente fue producido con nuestro trabajo.

Jean Mendoza en protesta ante el Ministerio del Trabajo

Credito: Trabajadores

A: Algunos dirigentes sindicales dicen que hace falta producción para recuperar los salarios. ¿Qué opinión te merece?

JM: Yo lamento que haya compañeros enmarcados en esa ecuación, que por demás se la pone fácil a los primeros responsables de haber destruido nuestros salarios. Eso es pedirle a los mismos que destruyeron al aparato productivo nacional público, que ahora reactiven las empresas y que mientras tanto nosotros esperemos a que la cosa se encamine para que ellos mismos nos restituyan los salarios.

A ver, yo entiendo que estamos ante un gobierno ajustador y que nos ha puesto a pagar la crisis que ellos provocaron. Esa crisis se debe principalmente a la corrupción, el desfalco perpetrado contra el erario público, a la prioridad que han dado a destinar enormes recursos para pagar deuda externa y a la sumisión ante capitales extranjeros que incluyen concesiones fiscales o exoneración de impuestos. Por tanto, yo como trabajador lo que considero es que nosotros no tenemos que esperar ninguna especie de bondad burocrática para que luego nos reconozcan lo que nos han arrebatado. Eso es una oferta engañosa de parte del gobierno y cuando menos, una muy mala interpretación de algunos compañeros trabajadores. Entonces lo que nos queda a nosotros los trabajadores, tanto públicos como privados, es la organización y la movilización para recuperar nuestros derechos.

A: En ese sentido, ¿como está Guayana?

JM: Acá en Guayana nos venimos movilizando en conjunto trabajadores de las empresas básicas y de empresas privadas, articulados en torno a ejes muy concretos como el salario, prestaciones, la restitución de los contratos colectivos, en contra de la criminalización de la protesta y por la libertad de los trabajadores presos por luchar. En medio de eso surgió un espacio más orgánico que se conoce como “Unidad en la Coincidencia”, que tiene por reto cualificar la movilización desde el punto de vista programático, pues apostamos por ser ese referente que sea capaz de convocar a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores al terreno de la lucha.

Para ello es indispensable tener bien definido algunas delimitaciones, como por ejemplo, sobre el tema de la autonomía de clase e independencia política. Es desde ese terreno y con ejes bien precisos respecto a nuestros intereses que podemos desarrollar la pelea que tanto nos ha faltado. Al igual que en el resto de las regiones del país, acá en Guayana hemos adolecido de un movimiento sindical y obrero con verdadera praxis democrática y combativa que se ponga a la altura de semejante situación que estamos padeciendo y ese es el debate que estamos dando al interior de “Unidad en la Coincidencia”, y en general, con quienes nos hemos venido relacionando, a fin de que no abandonemos la calle.

...Ambos quedan retratados (gobierno y oposición) ante lo que significa la ‘Ley Antibloqueo’ y cómo ese juego entre cúpulas sirve para que la crisis siga recayendo sobre nuestros hombros.

A: ¿La “Ley Antibloqueo” también es un eje contra el que hay que movilizarse?

JM: Mira, la mal llamada ‘Ley Antibloqueo’, que para mí realmente es una ley para profundizar el despojo de nuestros recursos naturales y activos que son propiedad de todos los venezolanos, es también un mazazo más que nos dan a los trabajadores y a la población en su conjunto los sectores del gobierno y sus pares de la patronal privada; si no, vean la aprobación que dio FEDECAMARAS a semejante proyecto.

Por tanto, se dibuja claramente que, más allá de las disputas que tienen a nivel superestructural, el gobierno y la oposición que encabezan Guaidó y compañía, en la chiquita se ponen de acuerdo a nivel de negocios y nos tienen atrapados en medio de un juego muy perverso. De tal manera que ambos quedan retratados ante lo que significa la ‘Ley Antibloqueo’ y cómo ese mismo juego entre cúpulas sirve para que la crisis siga recayendo sobre nuestros hombros. Ni con Maduro ni con Guaidó tendremos salida nosotros los trabajadores y los sectores populares, lo cual indica que con esta arremetida de privatizaciones que se viene luego de la aprobación de dicha ley, nuestras condiciones laborales continuarán igual o peor, porque precisamente el hecho de que seamos mano de obra a salario cero, es lo que nos hace más suculentos ante capitales nacionales y extranjeros.

Queda claro entonces que también tendríamos que movilizarnos contra ese instrumento, que atañe directamente al problema del salario y de las condiciones laborales en general.

Jean Mendoza, trabajador maderero, en mantenimiento eléctrico

Credito: Trabajadores

Hacer fuerza de conjunto... Lo fundamental es la articulación y movilización

A: Insistes mucho con el tema del salario…

JM: Es que, recuperar su valor es estratégico, sigue siendo, a mi entender, la primerísima demanda anidada en el seno de los trabajadores. El salario es consustancial a la vida y tiene una enorme potencialidad articuladora, que alcanza a trabajadores activos, pensionados, jubilados y todo lo otro que del salario en sí se desprende… prestaciones, convenciones colectivas, etc.

El Art. 91 de la Constitución es concreto en cuanto a su exigencia (salario con referencia al costo de la canasta básica). Por cierto, que los compañeros de Marea Socialista introdujeron hace dos años un Amparo ante el TSJ, exigiendo al máximo tribunal del país que se pronuncie sobre el incumplimiento de dicho artículo por parte del gobierno. Me parece que dicho Amparo debe ser respaldado por la mayor cantidad de trabajadores y sus organizaciones. Más que por lo que pueda responder el TSJ, sería hacer fuerza de conjunto por un derecho irrenunciable, dejando claro en todo caso que, lo fundamental es la articulación y movilización.

A: Por último, Jean; entramos ya en la campaña electoral para las parlamentarias del 6-D. ¿Cuál es tu posición?

JM: Habrá un evento electoral el próximo 6 de diciembre en el que los trabajadores y trabajadoras no tenemos alternativa. No he visto a ninguna de las opciones que van a participar proponer un programa de lucha a favor de los derechos fundamentales que la gran mayoría de los venezolanos reclama genuinamente.

Hay quienes así lo entienden desde el mundo del trabajo, pero resulta que están quedando en la línea de la derecha más extrema que promueve la abstención y que es quedar alineados con otro de nuestros verdugos. Pero también estamos quienes consideramos que la mayor muestra de rechazo que podemos expresar en esa fecha es a través del voto nulo. Es un voto consciente y de orientación propia ante todo lo que ofrecen los distintos factores que de una u otra forma se han confabulado para llevarnos hasta toda esta barbarie que estamos padeciendo.