Trabajadora de alcaldía Guaicaipuro, Edo. Miranda, denuncia despido injustificado y desacato de sentencia

Nancy Pastora Carvajal Burgos, trabajadora de la alcaldía del municipio Guaicaipuro en Los Teques, estado Miranda, denuncia que fue destituida injustamente luego de 9 años de servicio, sin amonestación escrita ni procediendo administrativo, pese al decreto de inamovilidad.

Carvajal exige a la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Rosa Wisely Álvarez Escarrá, el cumplimiento de la sentencia número 2908 dictada por el tribunal octavo contencioso administrativo de Miranda, por la presunta violación de sus derechos constitucionales y laborales establecidos en los artículos 87,91,93, y 49 de la CRBV.

Carvajal alega que hay un decreto de inamovilidad laboral vigente y un decreto de emergencia por el COVID-19. A pesar de eso, dice que: "Fui excluida de nómina de pago el pasado 30 de junio encontrándome de vacaciones reglamentarias, cuando acudo el 15 de julio para una explicación, me entrevistó con una funcionaria de la dirección de recursos humanos que me manifestó que se trataba de un error de nómina y que en pocos días de resolvería....de esta manera detallo que ha trascurrido el tiempo y no me han dado respuesta alguna , ni han cancelado mi salario".

Así la situación, Carvajal dice que se vio en la necesidad de introducir una acción de amparo constitucional ante un tribunal contencioso administrativo, por la presunta violación de derechos constitucionales y laborales, como derecho al salario y la estabilidad laboral.

Hace un llamado a la mandaria local, Rosa Wisely Álvarez, para que dé respuesta lo antes posible: "También le hago un llamado a nuestras autoridades nacionales y regionales de nuestro partido PSUV a que tomen cartas en el asunto por tanto atropello contra los trabajadores de la alcaldía Guaicaipuro", concluyó.