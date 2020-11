Trabajadores de Inparques denuncian precarias condiciones y bajos salarios

Marlene Sifontes Credito: UR

03-11-20.-La secretaria de organización del sindicato Sunep – Inparques, Marlene Sifontes, denunció las precarias condiciones y los bajos salarios que perciben los trabajadores.



Añadió que no cuentan con los recursos para trasladarse a sus áreas de trabajo.



La dirigente sindical afirmó que están siendo obligados a asistir no solo durante la semana de flexibilización, sino también en la cuarentena radical y dividirse en grupos «cuando Inparques no garantiza los implementos de bioseguridad ni el traslado», denunció .



Añadió que la situación no solo se presenta en la ciudad de Caracas ,sino el el resto del país.



Comentó que un trabajador profesional puede estar ganando cerca de un millón 200 mil bolívares.



Ellos quieren abrir los parques para el turismo, pero quienes cuidan los parques están en condiciones de indigencia», acotó.



Sinfontes, en entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio, condenó la suspensión del pago del bono vacacional "sin previo acuerdo entre superior – empleado".





