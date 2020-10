Anzoátegui: Jubilados y sobrevivientes de PDVSA protestaron en El Tigre por su fondo de pensiones

Protesta de jubilados de PDVSA Credito: Gustavo Martínez

Protesta de jubilados en Anzoategui Credito: Gustavo Martínez

21-10-20.-Este jueves 22 de octubre un numeroso grupo de Jubiladas, jubilados y sobrevivientes de PDVSA/PEQUIVEN y filiales protestaron en el Tigre, estado Anzoátegui, en reclamo por todos los derechos que les han sido vulnerados.



Entre los principales reclamos que levantan los participantes figura sus haberes patrimoniales en torno al fondo de pensiones. De igual manera reclaman por todos los servicios Eliminados: seguro SICOPROSA , medicinas , servicios funerarios, por la entrega de los estados financieros del 2016 al 2019, por el pronto pago de 1.435 $ del 80% año fiscal 2018, para dejar sin efecto la modificación de los estatutos del 26-11-14.



Rafael Calderón, jubilado de la industria, expresó que es su derecho y el de tantos otros miles jubilados, reclamar el dinero que la directiva de PDVSA les tiene secuestrado y que es el resultado de más de tres décadas de trabajo.



Calderón dijo “Ese es nuestro dinero, no es del gobierno ni del Estado. Señor Alfredo Ruiz, usted como defensor del pueblo tiene que atender nuestros reclamos. Somos gente de la tercera edad que con mucho esfuerzo y honestidad le trabajamos más de treinta años a esta industria”



Dijeron que vienen realizando protestas semanales en varios estados y no desmayaran hasta que se haga justicia. Dicen que nadie les escucha ni les atiende y que, aunque en medio de todo este periplo muchas compañeras y compañeros han ido falleciendo, ellos continuarán adelante.



“Estamos cansados y algo agotadas, pero eso no significa que desistiremos, porque además eso es lo que quiere el gobierno, pero iremos con esta lucha hasta el final”, dijo una jubilada participante en la actividad.