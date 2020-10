(AUDIO) Obrero de Sidor recorre a pie desde Ciudad Bolívar hasta Sidor para iniciar huelga de hambre

19-10-20.-Nisbel Bolívar, obrero de Sidor, decidió hacer una marcha a pie el 18 de octubre desde Ciudad Bolívar, sitio de su residencia, hasta Sidor, donde separa una distancia de 120 kilómetros y un recorrido por automóvil de hora y media, ya que los pocos autobuses que salían de Ciudad Bolívar no lo embarcaran en las unidades.

"Me obligaron a esto. Mi familia se está muriendo de hambre, mis hijos se están muriendo de hambre. Me retuvieron el pago el pasado 30 de septiembre, por eso tomé esta decisión, porque yo digo una cosa: yo no voy a morir en la casa, prefiero morir aquí luchando con las botas puestas, eso lo sabemos los sidoristas (...) Basta ya de tantas violaciones y atropellos, de quedarnos de brazos cruzados. Nos quitaron los juguetes de nuestros hijos, el plan vacacional, el HCM, se mueren nuestros compañeros y nuestros familiares a las puertas de la clínica, y ahora nos quitan el pago", denunció Nisbel Bolívar a través de un audio difundido entre los trabajadores.

Son casi dos mil trabajadores que se encuentran en la misma situación de Nismer Bolívar, una violación fragrante de derechos humanos de quitarles su sueldo, que es lo único que nos queda a los trabajadores porque todas las cláusulas del contrato colectivo las han venido eliminando alegremente...

