Llamado al Presidente Maduro de los trabajadores de Supra Caracas: Exigen cese de atropellos y auditoría a la empresa

03 de octubre de 2020.- Las fallas en la recolección de desechos sólidos en la ciudad de Caracas tiene un origen múltiple, uno de ellos está relacionado con la condiciones laborales que viven los trabajadores de tan importante servicio.

A nuestra redacción llega nuevamente la denuncia de los trabajadores de Supra-Caracas quienes solicitan se resguarde su identidad por temor a represalia.

A continuación reproducimos lo expresado por etos trabajadoress que poniendo en riesgo su salud son los que llevan la dalud al pueblo caraqueño, a pesar de sus condiciones y de las deficiencias en relación al cuidado y prevención en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro Moros Presidente obrero y todas la autoridades competentes, escuche la voz del personal que trabaja en esta empresa que hace servicio de recolección y transporte de los desechos comunes y hospitalarios y que se arriesgan para mantener la ciudad y hospitales de Caracas limpios.

Hacemos un llamado Camarada Presidente Maduro seguimos con la quejas por la mala gestión que hasta ahora se lleva en la empresa SUPRA Caracas que se repite como en el año 2012 con el mismo corrupto Ramón Mora y su combo, quien ha dejado de cancelar los pasivos y quien cada día nos pone a nosotros los trabajadores en riesgo al no entregarnos los materiales para protegernos y quien utiliza los atropellos para amedrentar a los trabajadores los cuales se atrevan a exigir sus derechos.

Pasivos- Beneficios Sociales

Los trabajadores denuncian que no se les ha hecho el pago del Fideicomiso establecido en la LOTTT, además no se han cancelados los pagos trimestrales que se venían cancelando por evaluación de desempeño, "estamos enfrentados a un guerra económica y batallando con la Pandemia COVID-19 y la empresa nos da la espalda". Manifiestan los obreros que el gerente les informó que no hay dinero para pago de pasivos, a sabiendas que es una empresa subsidiada por el gobierno, qué hacen con el dinero, sigue las nóminas paralelas y la corrupción , ¿Qué hacen con los recursos disponibles para nosotros? Sigue llenándose la ambición y la corrupción en una de las peores gestiones de SUPRA .

Manifestamos que no hemos recibido los alimentos (Proteínas- Caja Clap) desde hace meses y Ramon Mora hizo una reunión para informar que ya no había alimentos por parte de la empresa para los trabajadores que nos olvidemos de eso, no merecemos ser tratados como escorias por parte de esta directiva quien no lucha y gestiona los beneficios para sus obreros.

Además manifiestan que los salarios están por debajo de lo que merece por mínimo un trabajador que maneje desechos, cada día cobramos menos y no nos alcanza para el trasporte, con una inflación tan elevada y una canasta básica por encima de 400$.

Hasta la fecha no se ha recibido ni constancia de trabajo actualizada, ni carnet ,ni ningún documento que nos acredite en el metro que trabajamos en SUPRA, no hay respuesta por parte de Recursos Humanos.

Vacunación

Los trabajadores manifestamos además la preocupación por la mala planificación para colocar las vacunas las cuales hemos exigido a la empresa, son aplicadas solo a los trabajadores de turno de la mañana, no se ha garantizado que el 100% de los trabajadores quienes hasta en horario nocturno estamos manteniendo la ciudad de Caracas limpia. No a todos los trabajadores nos han garantizado la vacunación como lo establece la LOPCYMAT.

Materiales de Protección

Los trabajadores denuncian que se maneja mucho la corrupción en almacén a la hora de entregarles los materiales necesarios según la LOTTT, los cuales deben entregarse diariamente,"no recibimos tapabocas, ni lentes de seguridad, ni guantes, ni material para mantener las manos limpias como cloro , jabon y evitar ser portadores de virus COVID- 19 y contagiar a compañeros de trabajo y familiares".

Un compañero Chofer de hospitalario falleció debido a la falta de insumos para mantenerse alejado del contagio en el que se enfrentan a diario, denuncian además que quien coordina el almacén es la esposa de Ramón Mora, Teresa Oropeza la misma que fue su asistente en el año 2012 y quien tuvo un historial en presunta corrupción con el manejo de los recursos y materiales en la Yaguara , hartamente denunciada por presuntos auto-robos y quien se adueña de los espacios, además que contribuye al mal trato del personal obrero, estamos cansados de recibir tanta presión por parte de esta gestión que lo único que ha hecho con prepotencia es llenarse las manos de los recursos del Estado.

Pedimos Sr. Presidente Maduro auditoria para esta empresa que se roban los recursos del Estado y los recursos de los árabes quienes creen en SUPRA como un proyecto privado y quienes siguen engañados por este corrupto que no deja de robar.

Acoso y Atropellos

Los trabajadores denuncian que no se puede permitir que sigan los acosos y atropellos como es el caso que de un Coordinador el Sr. Apolinan a quien Ramón Mora le montó una farsa para perjudicarlo y tratar de enjuiciarlo y que renunciara a sus responsabilidades como coordinador de área hasta crearle un expediente legal para persuadirlo a que renuncie, el cual no procedió por defensa del mismo trabajador quien comprobó que es un atropello y abuso de poder ¿hasta cuándo permitimos estos abusos de poder hacia los trabajadores?, no solo al compañero coordinador, al chofer que reclama sus derechos, al ayudante, a la trabajadoras de barrido que hacen reclamos, personal de mantenimiento, Ramón Mora no respeta el género de la mujer cuando se atreve a faltar el respeto, otro caso de una coordinadora que hasta lo denunció por abuso de poder y ofensa. ¿Hasta cuando debemos nosotros los trabajadores permitir estos abusos?, hacemos un llamado señor Presidente Maduro revise a quienes colocan por amiguismos en puestos claves que dañan la revolución, queremos apoyar a que la revolución camine pero este tipo de actos de corrupción y atropello empañan la revolución.

Por último los trabajadores piden a las autoridades competentes escuchar las quejas, enviar personal de Contraloría a auditar y evitar llegar a la paralización del servicio, estamos en Pandemia Presidente Maduro y estamos cansados de llevar tanta presión aguantada para poder llevar el sustento para mantener la familia.